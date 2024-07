В пяти округах столицы заработали новые выделенные полосы

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Москве заработали пять новых выделенных полос: они появились в центре, на юге, востоке и юго-востоке столицы, а также в Зеленограде. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

«Новые выделенные полосы сокращают время в пути для пассажиров городского транспорта в два — четыре раза. Их протяженность — более 1,5 километра. Ввод выделенок снижает аварийность в среднем на 25 процентов. Мы делаем поездки безопаснее и комфортнее для всех участников дорожного движения, как поручил Сергей Собянин», — рассказал вице-мэр.

Выделенные полосы охватили 30 маршрутов наземного городского транспорта. Их пассажиропоток — более 141 тысячи поездок в сутки.

Так, проехать по выделенной полосе на улице Трехгорный Вал автобусы и электробусы смогут в четыре раза быстрее. Здесь проходят четыре маршрута наземного городского транспорта с пассажиропотоком более 36 тысяч поездок в день.

В три раза сократится время в пути по участкам Загородного шоссе и Малой Тульской улицы на четырех маршрутах. На них ежедневно совершается более 41 тысячи поездок.

На Лухмановской улице автобусы и электробусы шести маршрутов получат возможность вдвое быстрее проезжать выделенный участок. На них совершается свыше четырех тысяч поездок в день.

Еще для пяти маршрутов с пассажиропотоком более 24 тысяч поездок день в 2,5 раза сократится время в пути по Южнопортовой улице. А выделенная полоса на участках улиц Новокрюковской и Ленина позволит транспорту, курсирующему по 11 маршрутам, проезжать этот отрезок пути вдвое быстрее.

Всего с начала года в Москве ввели 10 выделенных полос общей протяженностью 3,5 километра. Они охватывают 57 маршрутов, на которых в будни совершается свыше 220 тысяч поездок.

