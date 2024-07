Более 30 зданий с дымоходами капитально отремонтируют в этом году

Source: MIL-OSI Russian Language News

В этом году по городской программе капитального ремонта специалисты обновят 34 дома с дымоходами. Об этом сообщили в комплексе городского хозяйства Москвы. Дымоходы обычно располагаются на дворовых фасадах. Сейчас они не используются и законсервированы, однако придают облику строений неповторимость.

Дом с дымоходом на улице Клары Цеткин

Сейчас идет капитальный ремонт многоквартирного здания с дымоходом по адресу: улица Клары Цеткин, дом 7. Пятиэтажное жилое строение возвели в 1958 году по проекту типовой серии. По его периметру расположен венчающий карниз из красного кирпича. Специалисты ремонтируют фасад, крышу и подвал. Кроме того, запланирована замена ряда основных инженерных систем.

Мастера уже расчистили и промыли поверхности фасада, а также произвели расшивку швов. Затем фасад гидрофобизировали — это защитит его от агрессивного воздействия атмосферных осадков. Места намокания обрабатывают антигрибковым составом.

На входе уже установили новые двери. Кроме того, в доме восстановят балконные плиты и заменят экраны, покрасят перемычки и венчающий карниз. Кирпичный фасад первого этажа покрасят по всему периметру в антивандальных целях, а также отремонтируют откосы и заменят сливы.

На крыше заменяют покрытие и обрешетку, обновляют все надстройки, слуховые окна и отмостку. Специалисты установят новую водосточную систему, а на финальном этапе отрегулируют температурно-влажностный режим при помощи плит из минеральной ваты.

Дом с дымоходом на улице Чаянова

В пятиэтажном многоквартирном жилом здании с дымоходом по адресу: улица Чаянова, дом 18 ремонтируют фасад и заменяют ряд инженерных систем. Оно было построено в 1956 году по индивидуальному проекту. На фасаде на уровне четвертого этажа расположен межэтажный пояс, а по всему периметру — венчающий карниз.

Мастера расчистили и промыли открытые поверхности, а также произвели локальную вычинку кирпичной кладки. Места намокания обработали антигрибковым составом, стены гидрофобизировали. Цоколь здания отремонтируют, фасад на уровне первого этажа покрасят. Кроме того, обновят вход, плитку на балконных плитах и заменят экраны.

Сейчас специалисты обновляют откосы и заменяют отливы, а также магистрали и стояки холодного водоснабжения и водоотведения. Кроме того, на здании установят новую водосточную систему.

Дом с дымоходом в Анадырском проезде

В прошлом году Фонд капитального ремонта города Москвы тоже обновил ряд строений с дымоходами. Так, работы прошли в здании по адресу: Анадырский проезд, дом 19/2. Пятиэтажный жилой дом был построен в 1960 году по проекту типовой серии. Его фасады украшены декоративными элементами, а нижний этаж выделен рустом белого цвета. Между третьим и четвертым этажом проходит межэтажный пояс. По периметру расположен венчающий карниз из красного кирпича. В углу дома находится дымоход, который выделяет здание в районной застройке.

Особое внимание специалисты уделили фасаду дома. Сначала поверхности промыли, расчистили, а также нанесли на них антигрибковую и антикоррозионную защиту. Затем отремонтировали рустованные стены нижнего этажа и восстановили разрушенные участки кирпичной кладки. Уровень первого этажа окрасили, а верхнюю часть фасада обработали гидрофобным составом.

В местах общего пользования установили современные окна, повесили новые водосточные трубы и заменили балконные экраны. На цоколь здания нанесли новое штукатурное покрытие.

В завершение мастера привели в порядок входы в здание, а также отремонтировали оконные и дверные откосы и заменили магистрали водоотведения.

Притягивают взгляд: в Москве капитально отремонтировали 365 домов красного цвета

