Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Эффективность работы метро оценивают не только количеством пассажиров, но и вагоно-километрами. Они отображают расстояние, которое суммарно проезжают все вагоны за определенный период. Как сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов, за первые шесть месяцев 2024 года этот показатель на 9,4 процента превысил данные аналогичного периода 2023-го и на 16,2 процента — 2020-го, достигнув 554 миллионов вагоно-километров.

«Один из результатов нашей работы — стабильный рост показателя суммарного пробега вагонов. Благодаря этому пассажиры тратят еще меньше времени на ожидание поезда, а в составах появляется больше свободных мест. Недавно сократили интервалы движения на Большой кольцевой линии в часы пик. А к 2030 году планируем открыть 39 новых станций. По поручению Сергея Собянина мы продолжаем расширение столичного метро и его модернизацию», — сказал Максим Ликсутов.

Показатель суммарного пробега вагонов увеличивается на протяжении последних пяти лет. Это объясняется постоянным расширением сети московского метро — только с 2020 года в столице открыли 34 новые и реконструированные станции. Помимо этого, применяются новые технологии, которые повышают интенсивность движения поездов. Например, на станции Кольцевой линии в часы пик составы приходят с интервалом всего 90 секунд.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141718073/

MIL OSI