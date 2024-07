Fuente: Gobierno de Polonia en polaco.

Dochody budżetu państwa wyniosły 574,0 mld PLN, wydatki 659,6 mld PLN.

En 2022, dochody budżetu państwa wzrosły nominalnie o 13,7%, a realnie o 2,1%.

Deficyt budżetu państwa zamknął się w kwocie 85,6 mld zł.

Dochody

Dochody budżetu państwa w 2023 r. wyniosły 574,0 mld zł i były niższe o 4,6% w stosunku do kwoty zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na rok 2023. W porównaniu do 2022 r. wzrosły nominalnie o 13,7%, realnie o 2,1%.

Głównym źródłem dochodów budżetu państwa w 2023 r. były dochody podatkowe, które wyniosły blisko 506,9 mld zł i stanowiły 14,9% PKB. W porównaniu z 2022 r. wzrosły głównie dochody z PIT, VAT i podatku akcyzowego.

Dochody z tych źródeł stanowiły razem 73,3% łącznych dochodów budżetu państwa.

Wydatki

Wydatki budżetu państwa, w kwocie 659,6 mld zł, były niższe od zaplanowanych w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r. 4,9%.

W porównaniu z 2022 r. zrealizowane wydatki budżetu państwa w roku 2023 były wyższe o 142,2 mld zł. Nominalnie wydatki były wyższe o 27,5%, realnie natomiast o 14,4%.

Udział zrealizowanych wydatków budżetu państwa w 2023 r. w PKB wyniósł 19,3%.

Déficit

Deficyt budżetu państwa został zrealizowany w wysokości 85,6 mld zł, jego wykonanie było niższe o 6,9% od wielkości zaplanowanej w znowelizowanej ustawie budżetowej na 2023 r.

Deficyt sektora instytucji rządowych i samorządowych (gobierno general) według ESA2010 wyniósł w 2023 r. 173,8 mld PLN, tj. 5,1% PKB en stosunku do 2022 r. wzrósł o bien. 67,9 millones PLN tj. 1,7 pit proc. r/r.

Dlug

El dinero para 2023 Państwowy Dług Publiczny (PDP) asciende a 1.328.107,4 millones de PLN, y el precio del dinero para 2022 es de 118.609,4 millones de PLN. W relacji do PKB, PDP spadł z 39,3% do 38,9%.

Dług sektora instytucji rządowych i samorządowych wyniósł na koniec 2023 roku 1.691.179,8 millones PLN. Oznacza ganará 178.407,1 millones de zł con stosunku do końca 2022 roku. Jednocześnie w 2023 roku relacja zadłużenia sektora instytucji rządowych i samorządowych do PKB wyniosła 49,6%, w stosunku do 49,2% na koniec 2022 roku.

