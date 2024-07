26.07.2024 Polsko-kongijskie konsultacje polityczne

Podczas wizyty polska delegacja została przyjęta przez prezydenta Demokratycznej Republiki Konga Félixa Tshisekediego, premier Judith Suminwa Tulukę, minister spraw zagranicznych Thérèse Kayikwamba Wagner oraz ministra ds. miast Didiera Te Litho Tenge. Rozmowy poświęcone były perspektywom zacieśniania współpracy dwustronnej, obejmującej dialog polityczny i zaangażowanie polskich przedsiębiorstw w różnych sektorach kongijskiej gospodarki. Wiceminister Andrzej Szejna i minister spraw zagranicznych Demokratycznej Republiki Konga podpisali Memorandum o porozumieniu ws. konsultacji politycznych, które resorty dyplomacji obydwu krajów będą odtąd przeprowadzać regularnie. Uzgodniono również harmonogram dalszych kontaktów, wśród których zaplanowano: wizytę ministra spraw zagranicznych Demokratycznej Republiki Konga w Polsce oraz spotkanie prezydentów obu krajów na marginesie sesji Zgromadzenia Ogólnego ONZ. Rozmówcy poruszyli także kwestię trudnej sytuacji panującej we wschodniej części Demokratycznej Republiki Konga. Wiceszef polskiej dyplomacji podtrzymał stałe poparcie Polski dla suwerenności i integralności terytorialnej Demokratycznej Republiki Konga, wskazując że polskie stanowisko opiera się na szacunku dla prawa międzynarodowego.

