26.07.2024 Komunikat dotyczący ostrzeżenia dla podróżujących do Wenezueli

Ministerstwo Spraw Zagranicznych odradza wszelkie podróże na tereny przy granicach z Kolumbią, Brazylią i Gujaną, m.in. ze względu na aktywność gangów narkotykowych.

MSZ odradza podróże które nie są konieczne do pozostałej części kraju.

Przebywającym w Wenezueli zalecamy unikanie zgromadzeń o charakterze politycznym. Należy poważnie traktować ostrzeżenia o ewentualnym zagrożeniu bezpieczeństwa publicznego.

Zwracamy uwagę na przepisy prawne obowiązujące w Wenezueli. Prawo zabrania fotografowania strategicznie ważnych miejsc lub budynków, takich jak pałac prezydencki, obiekty wojskowe, budynki rządowe i lotniska. W Wenezueli posiadanie, używanie bądź handel narkotykami są surowo zabronione, a kary za posiadanie każdego rodzaju narkotyków są bardzo surowe. Złamanie przepisów w tym zakresie skutkuje dotkliwymi karami, w tym do 2 lat tymczasowego aresztowania przed rozpoczęciem rozprawy, a następnie karą więzienia od 8 do 15 lat. Warunki w wenezuelskich więzieniach są trudne i niebezpieczne, należą do najgorszych w regionie.

Stopień zagrożenia przestępczością podczas pobytu i podróżowania w Wenezueli uzależniony jest od regionu kraju, do którego się udajesz. W Wenezueli w dalszym ciągu dochodzi do brutalnych aktów przemocy. Wielu Wenezuelczyków nosi broń, zdarzają się napady, kradzieże, a czasem porwania. Do dużej liczby drobnych przestępstw dochodzi również ze strony wszechobecnych na ulicach miast motocyklistów. Na lotniskach i przejściach granicznych zalecamy zachowanie ostrożności. Należy ignorować natarczywe osoby, które oferują transport (osoby te mogą próbować groźbą wymusić wydanie kosztowności).

Podróżowanie między Polską a Wenezuelą jest utrudnione ze względu na brak bezpośrednich połączeń lotniczych.

W razie pogorszenia sytuacji bezpieczeństwa, zamknięcia granic czy innych nieprzewidzianych sytuacji, powrót do kraju może być utrudniony.

Zobacz więcej: Polska w Wenezueli- Informacje dla Podróżujących.

Bezpieczeństwo w podróży

W dobie mobilności, powszechnej dostępności świata, ale i w obliczu rosnących zagrożeń dla bezpieczeństwa podróżujących, apelujemy o podejmowanie rozsądnych decyzji przy planowaniu wszelkich podróży zagranicznych.

Ostrzeżenia MSZ dla podróżujących nie dotyczą jedynie Wenezueli i jest nimi objętych wiele innych państw i regionów świata.

Jeżeli miejsce, do którego planujesz się wybrać, zostało objęte ostrzeżeniem MSZ – zastanów się, czy ta podróż na pewno jest konieczna. Jeśli boisz się o swoje zdrowie lub bezpieczeństwo, rozważ rezygnację z wycieczki lub wybierz inny kierunek wyjazdu. Pamiętaj jednak, że MSZ nie ma prawnych możliwości zakazania wyjazdu do jakiegokolwiek państwa, a wszelkie decyzje dotyczące podróży zagranicznych podejmujesz tylko i wyłącznie na własną odpowiedzialność.

Niezależnie od tego, zachęcamy, by każdą podróż zagraniczną zarejestrować w systemie Odyseusz. W przypadku wystąpienia nadzwyczajnych sytuacji podczas Twojego pobytu za granicą, MSZ będzie mógł się z Tobą skontaktować.

