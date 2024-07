«Электронный дом» позволил сделать общие собрания собственников более прозрачными

Source: MIL-OSI Russian Language News

Благодаря проекту «Электронный дом» общие собрания собственников стали более прозрачными. Всего за 4,5 года работы платформы с ее помощью в столице было проведено более 16 тысяч собраний.

Периодические обновления помогают собственникам помещений своевременно узнавать о собраниях и принимать в них участие. При этом личное присутствие необязательно — можно подключиться онлайн из дома или даже с дачи. О предстоящем собрании предупреждают в приложении «Электронного дома» и других приложениях электронных проектов Правительства Москвы. Кроме того, уведомления направляют при помощи СМС и на электронную почту всем собственникам, данные которых есть в государственных информационных системах.

«Принять участие в собрании в рамках “Электронного дома” можно не только на платформе, но и в привычном бумажном виде. В таком случае собственник передает свое решение на бумажном бланке администратору, и тот загружает скан бланка с данными из решения в систему. Чтобы повысить прозрачность проведения общих собраний, собственникам доступен просмотр загруженного от их имени бумажного бюллетеня в разделе “Опросы/Общие собрания собственников”, а при возникновении вопросов у них всегда есть возможность обратиться в кол-центр платформы “Электронный дом”», — рассказала Алена Крутакова, руководитель проекта, начальник управления ГКУ «Новые технологии управления».

Популярность сервиса растет: в 2021 году с его помощью провели около 100 общих собраний, а в 2023-м — уже девять тысяч. За время работы проекта они прошли более чем в трети всех домов столицы.

«Электронный дом» — мультифункциональная платформа для комфортного управления домом. С помощью сайта или приложения проекта горожане могут оперативно получать актуальную информацию, проводить общие собрания собственников в электронном виде, подавать заявки о неполадках, передавать показания приборов учета воды и электроэнергии, публиковать и читать объявления, оплачивать жилищно-коммунальные услуги, взаимодействовать с управляющей организацией и общаться со своими соседями в чате. Сейчас «Электронным домом» пользуются жители более 99 процентов многоквартирных домов столицы.

Платформа начала работу в ноябре 2020 года. Проект развивает ГКУ «Новые технологии управления» совместно с Департаментом информационных технологий города Москвы. Использование цифровых технологий для повышения качества жизни горожан соответствует задачам национальной программы «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать на специальной странице.

