Экскурсия по выставке «Два Сергея: Коненков и Есенин» в Московском государственном музее С.А, Есенина

Московский государственный музей С. А, Есенина приглашает на экскурсию по выставке «Два Сергея: Коненков и Есенин». Гости узнают о дружбе великого поэта и знаменитого скульптора, их жизни и творческом наследии.

В экспозиции представлены вещи из семейной коллекции, которую хранит внучка скульптора Алла Коненкова, и фотоматериалы из мемориального музея «Творческая мастерская С.Т. Коненкова». Посетители также смогут увидеть уникальный скульптурный портрет Сергея Есенина, выполненный Сергеем Коненковым в 1920 году.

