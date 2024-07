Хоббихорсинг: от детской забавы до глобального феномена

Source: MIL-OSI Russian Language News

Хоббихорсинг с каждым годом набирает популярность среди молодежи. При этом значительная часть общества продолжает негативно относиться к этому явлению.

Прошедший в Краснодаре турнир по хоббихорсингу вызвал ажиотаж в сети. А сейчас в Санкт-Петербурге проходит второй этап ежегодных соревнований Кубка Федерации хоббихорсинга России.

Комиссия Министерства спорта России на прошедшем заседании приняла решение о признании хоббихорсинга видом спорта.

Узнав об этом, организация «Ветераны России» обратилась к министру спорта РФ Михаилу Дегтяреву с просьбой не признавать хоббихорсинг видом спорта.

О том, что такое хоббихорсинг, почему он так популярен и какие плюсы и минусы есть у этого увлечения рассказала доцент кафедры социологии и психологии управления ГУУ Светлана Гришаева.

«Этот тренд – типичное явление именно для современного общества, общества симуляторов, когда мы заменяем реальные вещи на знаки, символы и тому подобное, как бы «проигрывая» ситуации без рисков реального мира.

Что такое хоббихорсинг

Один из вариантов перевода английского слова хоббихорсинг — «палочка с лошадиной головой», можно встретить и вариант перевода «лошадка».

Сегодня – это вид спорта, представляющий собой конкур и выездку на палочке с головой лошади, правила в котором повторяют правила конного спорта. Но, в отличие от собственно конного спорта, хоббихорсинг гораздо более бюджетен, так как не нужно содержать лошадь. Как отмечают приверженцы этой субкультуры, многие из них так или иначе пришли в хоббихорсинг из конного спорта: занимались или интересовались им.

В Российской Федерации поклонники хоббихорсинга описывают себя как «группу единомышленников, посвятивших свою жизнь конному спорту и полюбивших хоббихорсинг за свою простоту, доступность и возможность широкого развития данного направления в России и за рубежом».

История явления

На самом деле, «палочка с лошадиной головой» давно известна как разновидность игры. Так, например, уже в книге XIX века можно прочитать, что «езда на палочке с лошадиной головой» была традиционным первомайским ритуалом среди рыбаков городка Майнхед в Английском Соммертшире.

Но «вторую жизнь» это явление получило в начале 2000-х благодаря финской девочке Алисе Аорнимяки, которая через социальные сети нашла единомышленников и организовала их. Во многом благодаря социсльным сетям, а также вышедшему в 2017 году фильму режиссёра Селмы Вилхунее Hobbyhorse revolution («Революция хоббихорсинга») хоббихорсинг обрел популярность, не только в Финляндии, но и в других странах.

Причины популярности хоббихорсинга

Во-первых, активная популяризация через масс-медиа.

Во-вторых, объединение спорта и творчества: ведь многие участники, основная масса которых девочки-подростки, сами изготавливают своих хоббихорсов, или, по крайней мере, активно участвуют в их создании. В мировой практике получили даже распространение выставки хоббихорсов, а также ярмарки мастеров, изготавливающих и хоббихорсов, и множество необходимых аксессуаров для занятия этим видом спорта.

По мнению Алисы Голубевой, главы Ассоциации хоббихорсинга России, «даже если вы не занимаетесь ни созданием лошадей, ни прыжками, а просто рисуете иллюстрации на эту тему, снимаете фото и видео, все равно можно смело себя называть хоббихорсером».

И это, возможно, следующая причина популярности хоббихорсинга — лошади. Эти прекрасные животные вызывают интерес у многих, но не все могут позволить себе в силу разных причин общение с ними напрямую.

Еще одной причиной можно считать спортивную составляющую хоббихорсинга, занятия которым включают в себя элементы гимнастики, легкой атлетики, бега с препятствиями, т е позволяют развивать мышцы. Это хорошая физическая подготовка, причем часто на свежем воздухе, которая развивает координацию, позволяет держать осанку, тренирует пресс, ноги, руки и даёт импульс общему физическому развитию.

Ну и, конечно, хоббихорсинг дает возможность приобщения к группе, сообществу единомышленников, позволяет реализовать потребность в социализации, в обретении навыков общения через участие в соревнованиях, выстраивание кооперации.

На наш взгляд, этот тренд – типичное явление именно для современного общества, общества симуляторов, когда мы заменяем реальные вещи на знаки, символы и т п.

Плюсы и минусы хоббихорсинга

Хоббихорсинг можно рассматривать с разных точек зрения. С одной стороны, он развивает спортивные и социальные навыки, эрудицию (нужно много знать о лошадях, их повадках, характеристиках), актерское мастерство (лошадь нужно спародировать, «оживить» хоббихорса).

Кроме того, участвуя в хоббихорсинге, можно даже получить профессию, например, кто-то становится мастером, создающим все необходимые аксессуары, кто-то фотографом и веб-дизайнером, кто-то менеджером, продвигающим этот вид спорта.

Как любая игра, хоббихорсинг моделирует реальность, позволяет ее «проиграть» без рисков реального мира, например, потеря лошади, которая уже стала другом, или травмы. И это очень хорошо.

Но, с другой стороны, это все равно лишь заменитель общения с настоящими лошадьми. И как любой заменитель он может привести или к желанию лучше понять реальный объект или к его обесцениванию: например, бывают случаи небрежного отношения к хорсам, а ведь если ребята заботятся о хорсе, они наверняка будут хорошо относиться и к настоящей лошади.

Хоббихорсинг – явление позитивное, вовлекающее подростков в субкультуру, продвигающую светлые и позитивные взгляды. Поэтому пусть играют и обучаются в процессе. В том числе, учатся делать добро».

