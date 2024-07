Финансовые новости: Объем торгов биржевыми фондами денежного рынка на Московской бирже превысил 1 трлн рублей

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Exchange – Московская Биржа –

Московская биржа продолжает фиксировать рост популярности фондов денежного рынка. Общий объем операций с фондами денежного рынка в первом полугодии вырос в 15 раз по сравнению с аналогичным периодом прошлого года и превысил 1 трлн рублей. Среднедневной объем торгов достиг 8,3 млрд рублей.

С начала 2024 года инвесторами в биржевые фонды денежного рынка стали еще 230 тыс. россиян, а общее количество инвесторов, владеющих указанными инструментами, достигло 580 тыс. человек.

Сегодня на фондовом рынке Московской биржи инвесторы могут приобрести паи 11 фондов от шести управляющих компаний.

Также растет объем средств в управлении фондов. Совокупная стоимость чистых активов биржевых фондов денежного рынка превысила 370 млрд рублей. Рекорд по стоимости чистых активов отдельного фонда принадлежит УК ВИМ: объем средств фонда LQDT превысил 200 млрд рублей, что является рекордом на российском рынке коллективных инвестиций[1].

Средняя размер инвестиций в фонды денежного рынка превысил 630 тыс. рублей.

Биржевые фонды денежного рынка – это высоконадежные инструменты, позволяющие получать рыночную доходность, защищать сбережения от инфляции и оперативно управлять свободными средствами. Низкий порог входа в фонды делает их доступными самому широкого кругу инвесторов.

Фонды денежного рынка — биржевые паевые инвестиционные фонды, целью инвестиционной политики которых является следование доходности фонда ставке денежного рынка RUSFAR (Russian Secured Funding Average Rate), рассчитываемой Московской биржей по сделкам и заявкам на рынке репо с центральным контрагентом, где профессиональные участники рынка и их клиенты привлекают и размещают ликвидность.

[1] По данным ресурса Investfunds.ru



