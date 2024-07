С 27 июля трамваи до Курского вокзала временно не будут ходить по выходным

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

С 27 июля трамваи не будут ходить до Курского вокзала по выходным. В это время они проследуют по измененным маршрутам.

Так, маршруты № 32 и 45 объединят: трамваи № 32+45 будут ходить от Новоконной площади через Волочаевскую улицу, Красноказарменную площадь и станцию метро «Авиамоторная» до станции метро «Партизанская».

Маршрут № 4 пройдет от станции метро «Бульвар Рокоссовского» до Лефортовского моста.

Трамваи временно заменят автобусы. Горожанам предлагают воспользоваться маршрутом № 04, который пройдет от Курского вокзала до Красноказарменной площади. При движении по направлению к Курскому вокзалу от Волочаевской улицы автобус минует Андроньевскую площадь, а затем поедет без остановок через Николоямскую улицу и Садовое кольцо. От Курского вокзала маршрут пройдет вдоль трамвайной линии через Костомаровский мост.

Автобус, следующий по маршруту № 024, будет курсировать от Курского вокзала до Лефортовского моста.

Изменения в движении транспорта связаны с ремонтом путей на разворотном кольце у Курского вокзала. Работы пройдут по выходным, когда пассажиропоток наименьший. По будням трамваи будут ходить по своим обычным маршрутам.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141709073/

MIL OSI