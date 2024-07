Столичным компаниям рассказали, как нужно выходить на фондовый рынок

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Завершилась образовательная программа Московского инновационного кластера «Путь к IPO». Выпускниками программы стали представители 40 компаний, которые успешно прошли практическую часть обучения и сформировали дорожные карты по выводу своих компаний на pre-IPO и IPO. Всего через платформу i.moscow было подано свыше 200 заявок от предприятий. Все заявители получили доступ к теоретическому модулю, который состоял из видеолекций с участием ведущих экспертов рынка, представителей биржи и крупных компаний, имеющих опыт выхода на публичные рынки.

Программа «Путь к IPO» длилась один месяц. Основатели стартапов, собственники бизнеса и топ-менеджеры узнали, как вывести компанию на фондовый рынок. Они изучали механизмы реализации публичных сделок, знакомились с тенденциями развития рынков акций и облигаций, общались с представителями крупного бизнеса, которые уже вывели компании на IPO.

Среди принявших участие в программе предприятий значительная часть занята в сфере разработки программного обеспечения. 42 процента от общего числа заявителей планируют выйти на предварительное публичное размещение акций или фондовый рынок в ближайшие несколько лет, еще пять процентов намерены выпустить облигации.

Уже во время курса частная космическая компания вышла на pre-IPO и открыла книгу заявок на платформе Московской биржи. По словам генерального директора, размещение позволит привлечь необходимые для реализации намеченных проектов ресурсы.

Участники образовательной программы имеют высокие финансовые показатели. По раскрытым данным бухгалтерской отчетности, среднее значение выручки за 2023 год по компаниям, представители которых успешно прошли тестирование и получили доступ к практическому модулю курса, превышает один миллиард рублей.

Во время учебы представители компаний узнали и об альтернативных видах привлечения финансов в проект. Так, 43 процента участников, подавших заявки, заинтересованы в привлечении в стартап частных инвестиций, а семь процентов рассматривают возможность использования заемных средств для финансирования проектов.

Московский инновационный кластер помогает создавать условия для реализации приоритетных направлений научно-технического развития в столице: по разработке и внедрению инновационных технологий, обеспечению научно-технической и производственной кооперации, эффективному взаимодействию всех участников инновационной экосистемы города. В состав кластера входит более 39 тысяч организаций из Москвы и 85 других регионов России.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141724073/

MIL OSI