Спортивные тренировки и творческие вечера: что ждет гостей столичных парков в выходные

На предстоящие выходные московские парки культуры и отдыха подготовили насыщенную программу мероприятий. Рассказываем, как провести в них время с 26 по 28 июля.

Боевые искусства и йога

В музыкальной беседке зоны отдыха «Левобережье» 26 июля в 19:00 пройдет спортивное занятие «Боди комбат». Тренировка сочетает в себе приемы боевых искусств с ритмичной музыкой. Зарегистрироваться можно по ссылке.

Гости детского парка имени Н.Н. Прямикова смогут заняться йогой 26 июля в 20:00 и 27 июля в 19:00. Опытные инструкторы обучат основным асанам и мудрам. Для занятий рекомендуют выбрать удобную одежду и обувь, взять с собой коврик и питьевую воду. Вход свободный.

В парке «Красная Пресня» на острове 1812 года 27 июля в 11:00 состоится групповое занятие по функциональному тренингу. Такие тренировки задействуют все группы мышц, развивают гибкость и улучшают осанку. Инвентарь выдадут на месте. Нужна предварительная регистрация.

В саду «Эрмитаж» 27 июля в 09:30 пройдет занятие по йоге с использованием поющих тибетских чаш. Зарегистрироваться можно на сайте.

Фестивали, концерты и танцевальные вечеринки

Насладиться звуками виолончели можно 26 июля в 20:00 в ландшафтном парке «Митино» и 27 июля в 20:00 в зеленом театре Бабушкинского парка. Концерт музыканта Edgarcello пройдет в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!». За 1,5 часа он исполнит 21 произведение. Вход свободный.

В зале «Сцена на воде» парка Олимпийской Деревни 27 и 28 июля в 12:00 пройдет III музыкальный фестиваль «Олимп-2024». Зрителей ждет попурри из произведений различных жанров, таких как блюз, джаз, поп, электроника и другие. Перед гостями выступят начинающие артисты и уже состоявшиеся музыканты. Вход свободный.

На главной исторической сцене «Ракушка» в саду имени Н.Э. Баумана 27 июля в 16:00 будут звучать композиции «Синий платочек», «Смуглянка», «Московские окна», «Мы желаем счастья вам» и другие. Программу «Военные оркестры в парках» организуют в рамках фестиваля «Спасская башня». Вход свободный.

В парке «Фили» 27 июля в 18:00 на набережной Нарышкинского пруда пройдет вечер классической музыки. Перед гостями выступит струнный дуэт. Музыканты исполнят произведения известных композиторов и современные мелодии в классической обработке. Вход свободный.

В музее-заповеднике «Царицыно» 27 июля в 21:00 состоится концерт Петра Дранги. Его организуют в рамках цикла «Усадебные шедевры» проекта «Усадьбы Москвы». Музыкант исполнит на аккордеоне симфонию № 3 «Земля». В этот же день в гости смогут посетить авторскую экскурсию художника Виктора Решетникова по выставке «Быть в материале. Современное искусство керамики». Билеты доступны на сайте.

Лианозовский парк приглашает на танцевальные программы 27 и 28 июля в 15:00. В течение года здесь проходят вечера для москвичей старше 55 лет. Вход свободный.

В Парке 50-летия Октября пройдет зеленый бал. Гостей ждут 28 июля в 17:00 на площади Семьи. Под руководством опытных преподавателей студии «Танец весны» участники исполнят вальсы, польки и контрдансы. Вход свободный, но предусмотрен дресс-код: дамы в платьях полной длины, а кавалеры в деловых костюмах.

На сцене северной площади Измайловского парка 28 июля в 17:00 пройдет вечеринка под открытым небом. Сначала на уроке гости познакомятся с техниками танца modern swing, а вечером закрепят полученные знания.

Поэзия, живопись и экскурсии

В усадьбе Воронцово 27 июля в 13:00 состоится экскурсия искусствоведа Вероники Телецкой «Один день из жизни помещика». Гости узнают историю усадьбы и ее владельцев, как воспитывали дворян и какие хобби у них были. Участникам покажут отреставрированный флигель и расскажут о каминах имения. Регистрация — по ссылке.

В музыкальном салоне Парка Горького с 14:00 27 июля будет работать познавательный кружок «Современная поэзия». На занятиях участники разберут особенности стихотворений, вспомнят известных авторов и узнают интересные факты из жизни поэтов. Преподаватели научат их читать и понимать современные произведения, анализировать текст и использовать его как психотерапевтический инструмент. Вход по регистрации.

28 июля в 16:00 здесь же состоится лекция «Цветы и демоны. Японская послевоенная фотография». Искусствовед и преподаватель Школы фотографии и мультимедиа имени А. Родченко Евгения Маркова расскажет, как сложилась их фотографическая школа, обсудит творческие методы и новую японскую фотографию. Для участия нужна регистрация.

На деревянной сцене Перовского парка 28 июля в 11:00 пройдут занятия проекта «Пленэрные этюды». Под руководством педагога-художника дети и взрослые смогут нарисовать парк под открытым небом. Участники познакомятся с основами построения композиции, формы и цвета. Материалы для рисования выдадут на месте. Вход свободный.

