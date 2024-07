Собянин: Первый в России кластер видеоигр и анимации откроется в 2025 году

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В следующем году в инновационном центре «Сколково» откроется первый в России кластер для разработчиков видеоигр и анимации. В своем блоге Сергей Собянин рассказал, какие возможности благодаря этому появятся у москвичей.

«К гейм-индустрии зачастую относятся несерьезно, а между тем это одна из самых прогрессивных и творческих отраслей, развивающаяся на стыке ИТ, искусства и образования. Как показало исследование Агентства креативных индустрий Москвы, видеоиграми — будь то головоломки, стратегии, приключения или ролевые — увлечен практически каждый второй москвич», — написал Сергей Собянин.

Для большинства это развлечение, позволяющее хорошо провести время. Для некоторых — серьезный вид спорта с высокой конкуренцией и крупными призами, требующий упорных тренировок и зачастую сплоченной командной работы. В киберспортивных секциях городских центров дополнительного образования занимаются более двух тысяч ребят.

Во многих профессиях симуляторы — неотъемлемый элемент обучения. Например, так тренируются пилоты и врачи. А столичные школьники с юных лет могут проверять гипотезы, экспериментировать и проводить научные исследования с помощью физической, химической и робототехнической виртуальных лабораторий, а также участвовать в виртуальных турнирах в «Московской электронной школе».

Компании, занимающиеся созданием и разработкой видеоигр, вносят весомый вклад в развитие экономики города. Индустрия притягивает все больше молодых талантливых творческих людей самых разных специальностей, среди которых сценаристы, мультипликаторы, программисты, операторы и звукорежиссеры.

«Дальнейшее развитие индустрии будет способствовать росту столичной ИT-отрасли, созданию инноваций в графике, звуке, искусственном интеллекте и виртуальной реальности, а также — появлению новых высококвалифицированных рабочих мест. А значит — задача города — поддержать ее. Оператором поддержки выступает Агентство креативных индустрий», — добавил Сергей Собянин.

От студии захвата движения до обучающей площадки для молодых специалистов

Инновационный кластер в «Сколкове» разместится на пяти этажах здания бизнес-центра «Стратос» на улице Николы Теслы (дом 1, строение 1) на площади около 40 тысяч квадратных метров. Здесь ведущие компании отрасли смогут создавать видеоигры любого типа и сложности. Начинающие компании-разработчики и анимационные студии получат доступ к высокотехнологичной профессиональной аппаратуре. Присоединиться к кластеру планируют уже более 40 компаний.

В частности, в инновационном кластере планируется создать студию захвата движения, позволяющую делать максимально реалистичную графику, сравнимую с кино. С помощью современного оборудования резиденты смогут фиксировать движения актеров или животных, а затем преобразовывать их в высококачественные цифровые изображения или анимацию.

Для записи фоновых звуков, саундтреков и музыки, а также озвучки героев видеоигр и анимационных фильмов будет создана студия звукозаписи.

Отсмотреть и скорректировать разработанные материалы резиденты кластера смогут в специально оборудованном кинозале. Его оснастят экранами высокого разрешения для корректировки видео, на которые точно передаются цвета.

Еще одна немаловажная функция кластера — образовательная. Здесь будет работать современная обучающая площадка для молодых специалистов. Партнерами готовы стать как вузы, так и учреждения дополнительного образования.

«Совместные образовательные программы, обучающие лекции и сессии вопросов и ответов с экспертами помогут формировать и развивать новое поколение ИT-специалистов. Для образовательных программ и курсов в кластере предусмотрен лекторий — технически оснащенное модульное помещение с возможностью разделения под разные форматы мероприятий», — подчеркнул Мэр Москвы.

В конференц-зале и выставочной зоне представители индустрии смогут проводить творческие и бизнес-мероприятия, размещать экспозиции, а также демонстрировать свои наработки. Для деловых совещаний предусмотрены переговорные комнаты.

«Уверен, что благодаря новой площадке индустрия видеоигр получит мощный импульс для развития, а город — новые рабочие места», — заключил Сергей Собянин.

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/mayor/themes/183299/11521050/

MIL OSI