Сергей Собянин: Обновление «Коломенского» полностью завершится до 2026 года

Благоустройство и реабилитация части территории музея-заповедника «Коломенское» продолжаются.

«Парк “Коломенское” — одно из самых знаковых исторических мест Москвы, но и, конечно, одно из самых любимых мест отдыха москвичей. Каждый год “Коломенское” посещают более пяти миллионов человек. Но 30 лет практически никакие благоустроительные работы в парке не велись, инфраструктура устарела морально и физически, поэтому приняли решение сделать такой серьезный проект реабилитации музея-заповедника “Коломенское”. Начали с набережной — это первый этап, 24 гектара. Будет красивая набережная, места для семейного отдыха, для детей, занятий спортом», — рассказал Сергей Собянин во время осмотра работ по благоустройству.

Сергей Собянин отметил, что одновременно с реабилитацией «Коломенского» началась масштабные работы по реставрации исторических объектов. Всего будет отреставрировано 13 из 17 исторических объектов, расположенных на территории музея-заповедника. Работы по благоустройству и реставрации будут идти в три этапа. Завершить их планируется до 2026 года.

«Надеюсь, после этого не только будет восстановлено историческое наследие, но и парк станет максимально комфортным и привлекательным для москвичей и гостей столицы», — добавил Сергей Собянин.

Музей-заповедник «Коломенское» — одно из самых популярных мест отдыха в столице. Парк площадью 255 гектаров ежегодно посещают более пяти миллионов человек. Здесь расположены памятники архитектуры федерального значения, включая церковь Вознесения Господня — объект всемирного наследия ЮНЕСКО и один из первых каменных шатровых храмов в России. В музейных фондах хранится более 170 тысяч экспонатов, а в выставочных залах постоянно открыто около 20 экспозиций.

Рекреационная нагрузка на территорию парка распределена неравномерно, а на набережной не разделены пешеходные и транспортные потоки. Кроме того, нет беговых дорожек, оборудованных мостков и площадок для подхода к воде, развлечений для детей и многих других удобств.

«Новая жизнь музея-заповедника “Коломенское”: создаем уникальное современное пространство для горожан всех возрастов. Проект обновления этого популярного места масштабный, реализуем его поэтапно и максимально бережно. Проведем работы по благоустройству и реабилитации территории, а также реставрации исторических объектов», — написал в своем телеграм-канале Сергей Собянин.

В рамках первого этапа благоустройства и реабилитации «Коломенского» обновят территорию площадью 24,3 гектара, включая набережную Москвы-реки длиной 3,5 километра от станции метро «Кленовый бульвар» к Сабуровскому мосту. В ту же сторону от причальной зоны на воде оборудуют деревянный настил длиной 1,7 километра, который расширит пешеходную часть набережной.

Сейчас ведется реконструкция причала Коломенское, откуда начинается круговой прогулочный маршрут по Москве-реке. Здесь появятся павильоны речного транспорта с залом ожидания и кассами для пассажиров, а также кафе и ресторан с летней террасой. Рядом обустроят семейно-досуговый центр с детской площадкой и два павильона круглогодичного проката спортивного инвентаря с гаражами для ледозаливочных машин. Зимой вдоль набережной будут заливать каток протяженностью около двух километров.

Для любителей активного отдыха в южной части набережной разместят спортивный кластер, в который войдут 10 полей для игры в пляжный волейбол, площадка для воркаута, павильон с раздевалками, пункт проката, зона отдыха у воды и детская площадка с геопластикой. В средней части построят павильон со смотровой площадкой на крыше и амфитеатр на 850 мест.

Недалеко от места впадения в Москву-реку реки Жужи обустроят свадебный сад с церемониальной площадкой на воде и свадебным павильоном на 200 человек. Здесь разобьют регулярный сад, сделают зеленый лабиринт, а в его центре установят арт-объект в виде переплетенных колец из нержавеющей стали и скамью для фотографирования. Кроме того, появится смотровая площадка с качелями.

Все проектируемые объекты выполнят в едином архитектурном стиле с плавными формами. Чтобы сделать павильоны максимально легкими и визуально открытыми, используют ленточное остекление. Их также украсят архитектурно-художественной подсветкой и изображениями силуэтов известных строений, сохранившихся в «Коломенском» до наших дней.

Первый этап благоустройства и реабилитации музея-заповедника планируется завершить в этом году. Затем работы начнутся и в других местах парка. В результате москвичи получат новые возможности для занятий спортом, активного досуга и спокойного отдыха.

Планы благоустройства на 2024 год

В этом году в Москве планируют привести в порядок более 2,5 тысячи объектов. Среди них — крупные городские парки, такие как «Сокольники» (1 этап), музей-заповедник «Коломенское» (1 этап) и Парк Горького (1 этап).

Кроме того, обновят 20 крупных общественных пространств в центре и других административных округах, включая Кадашевскую набережную со Старомонетным и Пыжевским переулками, участок набережной от МКАД до Строгинского моста, территории Большого и Малого Строгинских затонов. Благоустроят также два участка парка «Яуза» вдоль Тенистого проезда и Сельскохозяйственной улицы (2-й этап).

Приведут в порядок стадион «Локомотив», территорию Российского биотехнологического университета, сад «Аквариум» (Большая Садовая улица, дом 14), сквер около храма Преподобной Евфросинии (Нахимовский проспект, дом 8). Кроме того, специалисты уложат новые трамвайные пути на улице Сергия Радонежского и проспекте Академика Сахарова, займутся территорией Всероссийского музея декоративного искусства (Делегатская улица, дом 3), сквером Московского государственного технического университета имени Н.Э. Баумана перед Лефортовским дворцом и другими местами.

Работы по благоустройству также пройдут рядом с 41 транспортным объектом, включая 10 станций Московского метрополитена, 10 станций Московских центральных диаметров и пять транспортных хабов. Кроме того, специалисты приведут в порядок более 20 водных объектов. В их числе — 2-й Николо-Хованский пруд (ТиНАО), Оленьи пруды (ВАО), пруд на Черноморском бульваре (ЮАО), пруд Быково Болото (ЗелАО).

Кроме того, благоустроят более 700 улиц, свыше 1,7 тысячи дворов и территории более 125 объектов образования.

Продолжится и программа улучшения освещения. Так, во дворах, на детских и спортивных площадках установят 15 тысяч новых фонарей.

Программа «Мой район» в Нагатинском Затоне

Программа «Мой район», разработанная по инициативе Сергея Собянина, является крупнейшим проектом комплексного благоустройства и развития городских районов. Ее цель — создание комфортных условий для всех москвичей, независимо от места жительства.

В Нагатинском Затоне, расположенном в ЮАО, живут более 120 тысяч москвичей. За последние годы здесь многое сделали для повышения качества жизни горожан.

В составе Большой кольцевой линии (БКЛ) метро в районе были открыты две станции — «Кленовый бульвар» и «Нагатинский Затон». У жителей появились десятки новых маршрутов по всему городу и возможность экономить в пути до 45 минут в день.

Завершилась реконструкция Южного речного вокзала, который спустя четверть века вновь принимает и отправляет прогулочные суда и речные круизы по городам России. Кроме того, он стал остановкой регулярного пассажирского речного маршрута ЗИЛ — Печатники, открытого в прошлом году. Помимо причала Южный Речной Вокзал, на территории района действуют остановки речного транспорта Нагатинский Затон и Кленовый Бульвар.

Были построены Кожуховский мост и пешеходный переход с траволатором от станции метро «Технопарк» над проспектом Андропова. Также ведется строительство велопешеходного моста, который свяжет станцию метро «Нагатинский Затон» с улицей Речников.

На трамвайные маршруты № 47 и 49 вышли современные трехсекционные низкопольные трамваи «Витязь-Москва». Для удобства жителей открыли пять новых маршрутов наземного городского транспорта и установили около 20 современных остановочных павильонов.

В рамках развития инфраструктуры для электромобилей установили шесть электрозарядных станций проекта «Энергия Москвы». Водители могут проложить к ним удобный маршрут с помощью приложения «Московский транспорт». Для любителей велосипедных прогулок открыли 30 велопарковок и пять станций городского велопроката.

В районе работает новый парк развлечений «Остров мечты» с тематической зоной, городским променадом и концертным залом «Москва». Рядом обустроили ландшафтный парк и пляжную зону с летними бассейнами.

Кроме того, привели в порядок территорию Южного речного вокзала с набережной и народный парк на Затонной улице. Также благоустроили территории возле станций БКЛ и привели в порядок 33 двора.

В рамках развития социальной инфраструктуры в районе построили школу на 550 мест (Корабельная улица, дом 13 а) и детско-взрослую поликлинику на 750 посещений (улица Речников, дом 5). После комплексной реконструкции вновь принимает пациентов филиал № 3 детской поликлиники № 91 (Коломенская набережная, дом 14, корпус 2). Кроме того, на проспекте Андропова (дом 27) появился многофункциональный общественный центр «Орбита».

Комплексный текущий ремонт провели в детской музыкальной школе имени Кара Караева (Нагатинская набережная, дом 54). Отремонтировали помещения Дома культуры «Нагатино» (Судостроительная улица, дом 31, корпус 1 и дом 28, корпус 1) и библиотеки № 162 имени К.М. Симонова по адресам: улица Коломенская, дом 9, строение 5 и улица Якорная, дом 5, корпус 2.

Кроме того, восстановили храм Казанской Иконы Божией Матери в Коломенском, открыли центр московского долголетия «Нагатинский Затон» (Нагатинская набережная, дом 34). На Судостроительной улице появится оздоровительный комплекс.

В программу реновации в Нагатинском Затоне включены 54 жилых здания, в которых проживают 13,1 тысячи человек. Расселение двух домов началось еще до 2020 года.

В рамках первого этапа (с 2020 по 2024 год) расселят 12 домов, в рамках второго (с 2025 по 2028 год) — 13 домов, в рамках третьего (с 2029 по 2032 год) — 27 домов.

Для организации переселения было подобрано семь территорий, на которых уже построено пять жилых домов по адресам:

— Судостроительная улица, дом 17 (заселение ведется с 8 сентября 2018 года);

— Судостроительная улица, дом 3 (заселение ведется с 11 июня 2020 года);

— улица Речников, дом 18/20 (заселение ведется с 31 мая 2022 года);

— улица Речников, дом 22 (заселение ведется с 31 марта 2023 года);

— Судостроительная улица, дом 15 (заселение ведется с 30 ноября 2023 года).

На этапе проектирования и строительства находятся еще два дома по адресам: Судостроительная улица, земельный участок № 7/1/2 (владение 7, корпус 1) и Судостроительная улица, владение 5.

Программа реновации: более 1,7 тысячи человек получили новые квартиры в районе Нагатинский ЗатонСобянин рассказал о строительстве моста через Москву-реку в Нагатинском Затоне12 проектов комплексного развития территорий реализуют на юге столицы

