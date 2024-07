Свыше восьми тысяч столичных школьников получили медали за успехи в учебе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Столичные выпускники показали высокие результаты по итогам завершившегося учебного года. Свыше восьми тысяч ребят награждены московской медалью «За особые успехи в обучении», среди них есть дети с особенностями здоровья. Об этом рассказала Анастасия Ракова, заместитель Мэра Москвы по вопросам социального развития.

«Мы гордимся нашими выпускниками и их успехами в учебе. В этом году каждый восьмой учащийся в столице окончил школу с медалью. Награды получили более восьми тысяч ребят, которые завершили обучение на отлично и набрали не менее 220 баллов по трем предметам на ЕГЭ. Кроме того, среди медалистов 37 выпускников с инвалидностью, в том числе шесть юношей и девушек из реабилитационно-образовательных центров. Мы создаем все необходимые условия для того, чтобы дети с особенностями здоровья получали качественное образование и достигали высоких результатов на экзаменах и конкурсах, становясь образцом упорства и примером для вдохновения для каждого из нас», — отметила вице-мэр.

Московскую медаль «За особые успехи в обучении» вручают выпускникам, которые побеждают или занимают призовое место на Всероссийской олимпиаде школьников, получают максимальное количество баллов на ЕГЭ по одному из предметов или имеют все итоговые отметки «отлично» в аттестате и набирают не менее 220 баллов в сумме по трем дисциплинам на ЕГЭ. Выпускники с инвалидностью могут получить такую медаль при наличии итоговых пятерок в аттестате и не менее 146 баллов по двум предметам на ЕГЭ — русскому языку и профильной математике, либо не менее 73 баллов по русскому языку и не менее пяти баллов по математике базового уровня.

https://www.mos.ru/news/item/141726073/

