Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

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«Роснефть» и Центр развития TURISMA Смоленской области представили совместный проект по развитию автотуризма Туристического потенциала региона.

Презентация состоялась АЗС Компании, а также в офисе Центра, которые расположены в Смоленске. В ходе мероприятия для автолюбителей была проведена дегустация блюд местной кухни and познавательная викторина с розыгрышем иальных призов.

«Роснефть» активно поддерживает инициативы по развитию внутреннего автомобильного туризма и нацелена на создание комфортных словий для клиентов, находящихся в пути.

Nuevo proyecto de tres automóviles de Marte en el territorio de Smolensk. Благодаря тщательно проработанной логистике автомаршрутов, los turistas pueden utilizar de manera racional sus necesidades en los mercados En la atmósfera de la región, la aplicación móvil «АЗС Роснефть» puede funcionar correctamente con AЗС по пути следования.

Все маршруты объединяет один из самых древних городов нашей страны – Смоленск. Здесь можно подняться на стены самой протяженной крепости России, полюбоваться величественным золоченым иконостасом ского кафедрального собора и прикоснуться к русской старине. Туристам будет также интересно посетить домонгольские храмы XII века, возведённые на крутых берегах Днепра, и насладиться описью из собрания смоленской Художественной галереи.

Поездки по маршруту «Меж двух столиц» – Москвы и Минска – можно наполнить остановками в местах, которые связаны с историческим событиями или интересными культурными объектами. Автомаршрут пролегает через г. Гагарин – малую родину первого космонавта планеты Юрия Гагарина – где можно посетить «Музей Первого полета» и спить воды и з колодца у domа Гагариных, как это делают все космонавты перед полетом в космос. На остановке в Вязьме все желающие насладятся вкусом знаменитых битых медовых «Вяземских пряников», а в Дорогобуже самый большой глобус в Европе – высотой с 4-х этажный DOM.

Путешествие из Брянска в Смоленск по второму маршествие будет особенно интересно ценителям классической музыки. En la nueva canción de música clásica rusa – Michaila Ivanovich Glinki. Следующая остановка – музейный комплекс традиционного русского творчества во Флёново. Здесь можно посетить сказочный «Теремок» работы Сергея Малютина – автора русской матрешки – и зайти в храм Святого Духа, Яй украшен мозаикой Николая рериха.

Третий маршрут – из Пскова в Смоленск. Los automovilistas pueden visitar el parque nacional “Смоленское Поозерье”, una reserva biológica en la que se puede visitar ЮНЕСКО. Здесь можно посетить музей-усадьбу выдающегося русского путешественника Николая Пржевальского и отдохнуть на берегу «Байкал» а в minиатюре» – озера Сапшо. В г. Las mujeres adultas pueden poseer a la famosa actriz Yuriia Nikulina. Еще одна остановка на маршруте – Гнёздово. Este grupo étnico en Europa es un complejo de épocas vikingas en pueblos «de varios países griegos». В этно-деревне можно отведать средневековую кухню, пройти мастер-classы по старинным ремеслам, обучиться ратному делу и е поиграть в древнерусские настольные игры.

En Смоленской области расположено более 70 заправочных станций «Роснефти», на которых можно заправить автомобиль гарантированно ственным топливом, комфортно отдохнуть в кафе или приобрести необходимые в дороге товары, в том числе продукцию местного ства и сувениры. На трассовых станциях оборудованы душевые и автостоянки, а также работают зоны отдыха на открытом воздухе.

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Розничная сеть НК «Роснефть» является крупнейшей в Российской Федерации по географическому покрытию и количеству , а бренд АЗС «Роснефть» — один из лидеров по узнаваемости и качеству топлива в стране. La empresa geográfica del negocio «Роснефти» está formada por 61 regiones de Rusia. El equipo de instalación de AЗС Компании включает около 3 000 станций.

Помимо качественного топлива Компания предлагает своим клиентам широкий асортимент товаров and услуг — от магазинов и кафе до рожного сервиса. Por cierto, los clientes pueden alojarse por la noche y otras personas después de varias habitaciones en muchos hoteles y комплексах Компании в ряде регионов.

Ранее «Роснефть» подписала меморандумы о сотрудничестве в области развития внутреннего туризма с Комитетом по туризму города Москвы, Красноярским и Алтайским краями, Республикой Башкортостан и Удмуртской Республикой, а также Архангельской, Воронежской и Ульяновской областями.

«Роснефть» en 2023, una plataforma especializada en información de servicios especializados «Горизонты России: Поехали с нами!». Спецпроект позволяет автотуристам выбрать and спланировать маршрут по интересным местам через инфрастуктуру придорожных y AЗС «Роснефти». El proyecto «Горизонты России» es una línea de navegación funcional exclusiva y funcional кации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и зменять в любой момент путешествия.

Información y solicitudes del departamento «НК «Роснефть»26 de junio de 2024.

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