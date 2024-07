Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

«Роснефть» en 2023, una plataforma especializada en información de servicios especializados «Горизонты России: Поехали с нами!». Спецпроект позволяет автотуристам выбрать and спланировать маршрут по интересным местам через инфрастуктуру придорожных y AЗС «Роснефти». El proyecto «Горизонты России» es una línea de navegación funcional exclusiva y funcional кации становятся остановками маршрута, который автотурист может самостоятельно собирать и зменять в любой момент путешествия.

Помимо качественного топлива Компания предлагает своим клиентам широкий асортимент товаров and услуг — от магазинов и кафе до рожного сервиса. Por cierto, los clientes pueden alojarse por la noche y otras personas después de varias habitaciones en muchos hoteles y комплексах Компании в ряде регионов.

Презентация состоялась АЗС Компании, а также в офисе Центра, которые расположены в Смоленске. В ходе мероприятия для автолюбителей была проведена дегустация блюд местной кухни and познавательная викторина с розыгрышем иальных призов.