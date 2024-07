Продолжается набор в новую онлайн-магистратуру по инженерии данных

Source: MIL-OSI Russian Language News

Весной 2024 года факультет компьютерных наук НИУ ВШЭ и образовательная платформа «Нетология» запустили новую совместную магистратуру «Инженерия данных». Программа направлена на подготовку специалистов, которые смогут создавать и поддерживать системы сбора и обработки данных в крупных компаниях, — data-инженеров. Инженеры данных востребованы во всех сферах бизнеса, где генерируются большие данные: IT, e-commerce, банковский сектор. Обучение на программе проходит онлайн: студенты смогут учиться из любой точки мира.

«Инженерия данных — это фундамент искусственного интеллекта. Так же, как в строительстве, прежде чем создать самую современную квартиру, необходимо заложить фундамент дома, важно разработать систему сбора и обработки данных, прежде чем применять методы машинного обучения и создавать системы ИИ». Чтобы поступить на программу, нужно пройти вступительные испытания на базовое знание математики и программирования. Магистратура подойдет: выпускникам технических и естественно-научных специальностей для получения глубинных знаний; программистам и разработчикам, чтобы расширить профессиональные навыки в новой сфере; специалистам смежных профессий в сфере аналитики для эффективной работы с данными, управления ими и создания более сложных систем анализа. Эксперты «Нетологии» сразу в нескольких учебных модулях поделятся со студентами своим практическим опытом. Во втором семестре студенты программы пройдут учебную практику в компаниях — лидерах рынка, где смогут отработать полученные знания в реальных условиях. Также студенты смогут пройти специальный курс с рекомендациями по поиску работу и выходу на рынок труда. На программе обучают: проектированию пайплайнов и обработке данных разными инструментами; реализации сервисов и приложений на трех языках программирования: Python, Java и SQL; работе с системами хранения данных, а также базами данных в облаке, например «Яндекс.Облаке». В дополнение к диплому магистра государственного образца выпускники программы получают диплом о профессиональной переподготовке «Нетологии».

«Любой бизнес, у которого есть мобильное приложение или интернет-магазин, нуждается в качественной работе с данными, чтобы расти и развиваться. Для принятия решений на основе данных требуется все больше специалистов в области обработки, хранения и упорядочивания больших массивов. Более всего инженеры данных востребованы в крупных корпорациях, IT-компаниях, финансовой сфере и стартапах. Наша совместная магистратура по инженерии данных представляет собой отличный старт в данной профессии. После завершения обучения студент сможет устроиться как инженером данных, так и аналитиком, начинающим специалистом по Data Science». Обучение проходит очно в онлайн-формате и длится 2 года. Занятия проводятся вечером в будние дни и в первой половине дня по субботам, чтобы совмещать учебу и работу было проще. Все вебинары можно просматривать в записи после их завершения. Заниматься можно из любой точки мира. После окончания программы все выпускники получат диплом магистра очной формы обучения государственного образца.

