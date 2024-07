Правительство увеличило размеры выплат пострадавшим при чрезвычайных ситуациях

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подписано постановление, предусматривающее повышение в 1,5 раза и последующую ежегодную индексацию размеров финансовой помощи гражданам, пострадавшим от чрезвычайных ситуаций (ЧС) и терактов. Решение принято по поручению Президента, которое глава государства дал в мае 2024 года.

В соответствии с новым постановлением единовременная материальная помощь гражданам вырастет с 10 тыс. до 15 тыс. рублей на человека. Также документом предусмотрено увеличение финансовой помощи в связи с утратой имущества первой необходимости. При частичной утрате она вырастет с 50 тыс. до 75 тыс. рублей. При полной утрате – с 100 тыс. до 150 тыс. рублей.

Будут проиндексированы размеры единовременных пособий людям, получившим вред здоровью в результате ЧС или теракта, и членам семей граждан, погибших в результате ЧС или теракта. Так, выплаты родственникам погибших вырастут с 1 млн до 1,5 млн рублей на каждого погибшего.

Для тех, кто получил средний или тяжкий вред здоровью, выплаты увеличатся с 400 тыс. до 600 тыс. рублей на человека. При причинении лёгкого вреда здоровью эта сумма вырастет с 200 тыс. до 300 тыс. рублей.

Документ будет опубликован.

