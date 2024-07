«По странам и континентам» в библиотеке № 181

Source: MIL-OSI Russian Language News

Библиотека № 181 приглашает на трехдневный интенсив по географии для детей. Участников ждут познавательные игры и викторины.

1 августа ребята познакомятся с физической картой мира и материками. На следующий день им расскажут о флоре и фауне разных континентов. 3 августа дети создадут коллаж на тему «Моя идеальная страна».

