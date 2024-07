Около городского вокзала Шелепиха реконструируют более 1,4 километра дорог

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Чтобы обеспечить московский городской вокзал Шелепиха необходимой транспортной инфраструктурой, дополнительно реконструируют более 1,4 километра улиц. Об этом сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

«Общая строительная готовность этапа составляет 47 процентов. Проектом предусмотрены реконструкция улично-дорожной сети протяженностью свыше 1,4 километра и устройство газонов площадью две тысячи квадратных метров», — отметил Владимир Ефимов.

Согласно госконтракту срок реализации данного этапа намечен на декабрь текущего года.

Рядом с московским городским вокзалом создают боковые проезды, съезды к жилой застройке и разворотный, полосы разгона, заездной карман, а также обустраивают тротуары с покрытием из гранитной плитки и асфальтобетона.

«В настоящее время подрядной организацией выполняются работы по переустройству тепловых сетей и дождевой канализации, а также идет подготовка территорий к дальнейшей укладке асфальтового покрытия», — рассказал глава Департамента строительства Рафик Загрутдинов.

Для обеспечения технологической части городского вокзала уже ввели в эксплуатацию 2,42 километра дорог, железнодорожный путепровод над Шмитовским проездом перестроили в автодорожный, рядом возвели новый автомобильный путепровод, а улицы реконструировали. Строительство автомобильного и реконструкция железнодорожного путепроводов велись без остановки движения транспорта по соседствующим железнодорожным путям и территории Шмитовского проезда.

Ранее о формировании московского городского вокзала Шелепиха рассказал Сергей Собянин.

https://www.mos.ru/news/item/141707073/

