Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

25 июля 2025 года в Государственном университете управления состоялось рабочее совещание руководства и сотрудников вуза с коллегами из Владимирского государственного университета им. А. Г. и Н. Г. Столетовых.

Со стороны ГУУ на встрече присутствовали ректор Владимир Строев, проректор Мария Карелина, проректор Павел Павловский и начальник Управления координации научных исследований Максим Плетнёв. Гостей представляли ректор Анзор Саралидзе, проректор по образовательной деятельности Алексей Панфилов, директор Института повышения квалификации и переподготовки кадров, заведующий кафедрой строительных конструкций Светлана Рощина, ведущий научный сотрудник Евгений Прусов.

Предметом совещания стало обсуждение новых направлений научного сотрудничества, формирование коллабораций для успешного участия в программах Минобрнауки России и НТИ. Особое внимание было уделено развитию взаимодействия в сфере искусственного интеллекта.

Были достигнуты договоренности о проработке совместного проекта по созданию лаборатории мирового уровня на базе ВлГУ. Также обсуждалась возможность открытия объединенного диссертационного совета по направлению «Региональная экономика».

Были определены шаги по дальнейшему взаимодействию в научно-популярных мероприятиях для широкой аудитории.

После совещания для гостей провели экскурсию по Государственному университету управления, в том числе в Предуниверсарий.

Анзор Саралидзе отметил масштабность Спорткомплекса ГУУ. Коллеги договорились о товарищеском матче между университетскими командами.

Гости из ВлГУ также посетили Центр информационных технологий, Медиацентр и приёмную комиссию.

Подпишись на тг-канал “Наш ГУУ”

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

MIL OSI