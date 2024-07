На фестивале «Лето в Москве. Все на улицу!» в «Лужниках» пройдет шахматный турнир

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В «Лужниках» в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» 27 июля с 14:00 до 18:00 пройдет шахматный турнир. В соревнованиях примут участие 30 сильнейших игроков еженедельных турниров на онлайн-платформе My Chess.

Финалист получит возможность сыграть с гроссмейстером Яном Непомнящим — специальным гостем турнира, заслуженным мастером спорта России. Он один из двух шахматистов в истории, победивший в турнирах претендентов два раза подряд — в 2020 и 2022 годах.

Гости шахматного турнира смогут понаблюдать за дружескими поединками, а затем пообщаться с Яном Непомнящим — задать ему вопросы и получить автограф.

Фестиваль «Лето в Москве. Все на улицу!» проходит с 1 июня по 8 сентября более чем на 600 площадках по всему городу. В его рамках москвичи и гости столицы могут заниматься спортом в своих районах. Они ходят на динамическую растяжку и сайкл-тренировки, играют в настольный теннис и шахматы, танцуют зумбу, делают суставную и дыхательную гимнастику.

https://www.mos.ru/news/item/141722073/

