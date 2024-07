Марат Хуснуллин: С начала года в России отремонтировали 8890 многоквартирных домов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation – Важное заявление об отказе от ответственности находится в нижней части этой статьи.

Отремонтированный многоквартирный дом в Тюмени

Летом в регионах активно идут работы по капитальному ремонту жилья. Обновление конструктивных элементов в многоквартирных домах позволяет поддержать их техническое состояние, продлить срок эксплуатации и, самое главное, улучшить качество жизни для людей, которые там проживают. О выполнении программы в первом полугодии рассказал Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«Своевременный капитальный ремонт замедляет ветшание жилья и помогает поддерживать дома в нормативном состоянии. В первой половине 2024 года в регионах отремонтировали 8890 многоквартирных домов общей площадью 39,8 млн. кв. м. Это позволило повысить качество жизни для почти 1,5 миллиона живущих в них граждан», – сказал Марат Хуснуллин.

Больше всего домов отремонтировали в Центральном федеральном округе (3412), Приволжском (1254) и Сибирском (1171).

Отремонтированный многоквартирный дом в Туле

«С начала года в многоквартирных домах провели 17,4 тыс. работ, самым востребованным видом из них стала замена изношенных инженерных коммуникаций. Кроме того, за полгода заменили 4338 лифтов. Одна из важнейших задач, которая стоит перед ФРТ, – совершенствование системы проведения капремонта жилфонда в стране. По поручению Минстроя России мы ведём разработку новых нормативных и методических документов, которые позволят регионам повысить эффективность использования взносов на капитальный ремонт и ускорить темпы работ», – отметил генеральный директор ППК «Фонд развития территорий» Ильшат Шагиахметов.

В первом полугодии в домах установили 5526 новых систем электро-, тепло-, газо- и водоснабжения, а также водоотведения. Кроме того, обновили 3561 крышу, 1389 фасадов, 347 подвалов и 231 фундамент.

Мониторинг реализации региональных программ капитального ремонта общего имущества в многоквартирных домах осуществляет Фонд развития территорий.

http://government.ru/news/52242/

MIL OSI