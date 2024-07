Марат Хуснуллин: В новых регионах восстановлено и построено более 200 объектов культуры и спорта

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Government of the Russian Federation

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях согласно программе социально-экономического развития этих субъектов обновляется необходимая для жизни инфраструктура. В том числе свыше 80 спортивных объектов и более 120 объектов культуры на сегодня подготовлены для тренировочных процессов, проведения репетиций, мероприятий и досуга. Об этом сообщил Заместитель Председателя Правительства Марат Хуснуллин.

«В новых регионах важно создавать такие условия, чтобы люди возвращались, хотели в них жить и растить детей. Спорт и культура – это неотъемлемая часть развития: личностного и общества в целом. Поэтому и создаётся современная инфраструктура, где жителям будет комфортно заниматься спортом, творчеством, достигать определённых вершин», – сказал вице-премьер.

Зампред Правительства отметил, что работы на объектах культуры и спорта продолжаются. Так, например, в детско-юношеских спортивных школах Алчевска и Северодонецка (ЛНР) строители под контролем ППК «Единый заказчик» устранили конструктивные повреждения зданий, меняют инженерные сети и ведут отделку помещений. Уже этой осенью в алчевской спортивной школе в современных и комфортных условиях возобновятся занятия по баскетболу, волейболу, настольному теннису, спортивной гимнастике, боксу и кикбоксингу. В северодонецкой школе для спортсменов откроются залы для занятий по волейболу, атлетике, гимнастике, футболу и другим дисциплинам.

На стадионе «Строитель» в Геническе Херсонской области специалисты начали обустройство зрительных трибун и обновляют беговые дорожки. Завершить капитальный ремонт объекта планируют осенью.

В столице Запорожской области Мелитополе завершают восстановление детско-юношеской спортивной школы №1. Там обновили кровлю здания, заменили инженерные системы и провели внутреннюю отделку помещений.

В Мариуполе (ДНР) ведутся масштабные ремонтно-восстановительные работы на городских спортивных стадионах «Западный» и «Портовик». Вместимость первого превышает 3 тысячи зрителей, другого – более 1,4 тысячи гостей. На обоих объектах строители в настоящее время обновляют трибуны, спортивные покрытия и административно-бытовые здания. После завершения восстановления стадионы вновь станут ключевыми в городе местами для проведения тренировок и спортивных состязаний.

Также в Мариуполе восстанавливают одно из старейших учреждений культуры города – ДК строителей, общая площадь которого превышает 5 тыс. кв. м. На сегодняшний день на объекте продолжаются необходимые демонтажные работы. Помимо этого, ведутся работы в городских библиотеках-филиалах им. В.В.Маяковского, А.П.Чехова, Н.А.Островского, М.Ю.Лермонтова, С.Я.Маршака.

http://government.ru/news/52244/

