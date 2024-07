Source: MIL-OSI Russian Language News

Третья Летняя проектная школа для учащихся «Роснефть-классов» стартовала в Университетской гимназии МГУ имени М.В. Ломоносова. 80 учеников десятых классов из 17 регионов России прошли отбор на основании рейтинга, сформированного по итогам тестирования и дистанционного обучающего курса.

Летняя проектная школа – совместный проект «Роснефти» и Московского государственного университета, созданный для поддержки талантливой молодежи. Обучение в Летней школе направлено на получение школьниками базовых знаний в области проектной и исследовательской деятельности, а также практических навыков командной разработки и реализации проектов по ключевым направлениям деятельности Компании.

В течение двух недель школьники будут работать в проектных группах по трем профилям: математическом, инженерном и естественнонаучном, а также примут участие в творческих мастер-классах. Профориентационный трек и программа обучения помогут старшеклассникам выбрать будущую профессию и поддержат их стремление работать на предприятиях «Роснефти».

Чтобы познакомиться с отдельными направления деятельности Компании, школьники посетят Арктический научный центр «Роснефти» и лаборатории Объединённого центра исследований и разработок, а также профильные факультеты и музеи МГУ имени М.В. Ломоносова и РГУ нефти и газа им. И.М. Губкина. В финале обучения в Летней проектной школе учащиеся презентуют итоговые проекты.

Справка: С целью формирования внешнего кадрового резерва и постоянного притока в Компанию высокообразованных молодых специалистов в «Роснефти» действует корпоративная система непрерывного образования «Школа – колледж/вуз – предприятие». «Роснефть-классы» являются первым этапов формирования внешнего резерва молодых специалистов Компании и создаются на базе лучших учебных заведений: школ, лицеев, гимназий. Сегодня в «Роснефть-классах» учатся около 2,5 тыс. школьников в 21 регионе России. Обучение ведется по программам с углубленным изучением математики, физики, химии и информатики с привлечением лучших преподавателей.

26 июля 2024 г.

