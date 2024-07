Команда НИУ ВШЭ стала победителем исследовательского хакатона СберУниверситета

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University Higher School of Economics – Государственный университет “Высшая школа экономики” –

В хакатоне «Организация и люди: текущие вызовы и векторы развития» приняли участие более 30 исследовательских групп и индивидуальных исследователей. Представители Вышки одержали победу с проектом по изучению эффективности студенческих команд, работающих над ИТ-решениями для реального сектора экономики. С марта по июль 2024 года СберУниверситет проводил хакатон «Организация и люди: текущие вызовы и векторы развития». Его участниками стали более 30 команд и отдельных исследователей. Цель мероприятия заключалась в выявлении перспективных исследовательских групп и проектов и дальнейшей их реализации.

«Мы заинтересованы в развитии исследовательского сообщества. Хакатон задуман для того, чтобы познакомиться с перспективными командами, помочь им реализовать свои идеи, поддержать экспертизой и брендом СберУниверситета», — прокомментировал Алексей Суханов, проректор и руководитель блока по исследованиям и инновациям СберУниверситета. В финал хакатона вышли три команды, которые спроектировали и провели пилотное тестирование своих исследований. Победителей определяли по критерию «команда плюс проект». Лучшими были названы исследователи из Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ под руководством Анны Карташевой. Их проект направлен на изучение эффективности студенческих команд, работающих над ИТ-решениями для реального сектора экономики. В работе они использовали как традиционные анкетирование и интервьюирование, так и методы сетевого анализа. Главным вопросом исследования стало влияние групповых норм на эффективность команд. Выяснилось, что поведенческие стандарты, традиции и неформальные правила внутри команды играют ключевую роль. Также подтвердилось деление на коллективистов и индивидуалистов в зависимости от стремления работать совместно или самостоятельно. Были выделены три ключевых фактора командной эффективности: наличие выраженного лидера; создание безопасной психологической среды и доверительных отношений; четкое управление ожиданиями всех заинтересованных сторон.

Анна Карташева, руководитель команды, научный сотрудник Международной лаборатории прикладного сетевого анализа НИУ ВШЭ, отметила: «Для нас важно, что наши исследовательские интересы поддерживаются такими центрами экспертизы, как СберУниверситет. Участие в хакатоне дало серьезный импульс для развития нашего исследования. Эксперты СберУниверситета не только помогли валидировать наши цели и гипотезы, но и поставили ряд острых вопросов, позволивших качественно спроектировать пилот и получить интересные результаты. Многие идеи, которые мы хотим развивать дальше, родились благодаря участию в этом хакатоне».

