Команда ГУУ приняла участие в патриотическом слете «STОлица.Лето»

С 19 по 22 июля в Тульской области прошел патриотический палаточный слет для активной молодежи «STОлица.Лето», на который была приглашена команда ГУУ.

Организаторами мероприятия выступили комитет общественных связей и молодежной политики г. Москвы и проект «Молодежь Москвы».

Главная особенность лагеря «STOлица.Лето» заключается в том, что участники на несколько дней погружаются в атмосферу полевой жизни: живут в палаточном городке, где нет доступа к интернету.

Государственный университет управления представляли сотрудники УМПиВР Алмаз Ахаев и Антон Лукьянов, а также студенты Яна Пластун, Дмитрий Джафаров, София Аксёнова и Софья Квасова.

«Когда мы узнали, что поедем в палаточный лагерь со спортивными активностями, конечно же все были рады. Хотелось по-настоящему ощутить всю романтику походной жизни: посидеть у костра, спеть песни под гитару, познакомиться с новыми людьми. С другой стороны, прогноз обещал нам целых 4 дня дождя. Но по итогу, все остались довольны. Это были настоящие приключения!», – поделился впечатлениями Алмаз Ахаев.

Делегация ГУУ попробовала себя в:

разведке местности дронами;

разведении огня;

сборке и разборке палаток и тентов;

спасении утопающего на надувной лодке;

спасении людей из горящей машины;

оказании первой медицинской помощи;

стрельбе из композитных и самодельных луков, которые они собственноручно сделали в диких условиях, а также из арбалетов.

Проводились также и спортивные мероприятия, на которых участники продемонстрировали свою выносливость.

Патриотический слет «STOлица.Лето» проходит уже третье лето подряд. Каждая из смен длится четыре дня. Участники живут в палатках под открытым небом, осваивают новые навыки на треках по спортивному туризму и получают профессиональный опыт на образовательных лекциях и мастер-классах.

