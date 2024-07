За полгода город присвоил адреса 33 социально значимым объектам недвижимости

Source: MIL-OSI Russian Language News

За первые шесть месяцев 2024 года официальные адреса получили 33 значимых для столицы объекта недвижимости. Это образовательные и медицинские учреждения, спорткомплексы и культурные центры, а также дома, построенные по программе реновации, сообщил Министр Правительства Москвы, руководитель Департамента городского имущества Максим Гаман.

Адреса у зданий появляются на финальных этапах строительства. Это одна из обязательных процедур перед вводом объекта в эксплуатацию. В Москве распоряжение о присвоении адреса выпускает столичный Департамент городского имущества. Специалисты Московского городского бюро технической инвентаризации (МосгорБТИ) выполняют техническую часть этой работы.

«Среди социально значимых объектов, получивших адреса в первом полугодии 2024-го, больше всего образовательных учреждений — 17. Они рассчитаны почти на пять тысяч школьников и 2,2 тысячи воспитанников детских садов. Самые крупные объекты — школы на 1,1 тысячи и 1,15 тысячи учащихся — откроются в районе Коммунарка ТиНАО», — рассказал Максим Гаман.

Кроме того, адреса присвоили девяти домам, построенным по программе реновации, трем медицинским учреждениям и двум спортивным комплексам. Реквизиты получили и два объекта культурной сферы — новый корпус Третьяковской галереи на Кадашевской набережной (дом 12) и музейно-выставочный центр «Коллекция» на бульваре Братьев Весниных (дом 3).

Больше всего объектов получили адреса на востоке столицы — семь зданий, в ТиНАО — пять, а на западе, севере и в центре — по четыре.

«Специалисты учреждения вносят сведения в адресный реестр объектов недвижимости города Москвы и государственный адресный реестр Федеральной информационной адресной системы , где собираются данные со всех регионов страны. При этом столица является лидером по количеству внесенных сведений и их актуальности. Сегодня в государственном адресном реестре содержатся данные почти о 6,4 миллиона объектов столичной недвижимости, у 97 процентов из них есть информация о кадастровых номерах», — отметил генеральный директор МосгорБТИ Дмитрий Тетушкин.

