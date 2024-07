Дмитрий Чернышенко провёл лекцию для участников Фестиваля «Таврида.Арт»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Заместитель Председателя Правительства Дмитрий Чернышенко выступил перед участниками Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.Арт» по теме «Молодёжная политика России: Укрепление ценностного и культурного иммунитета молодёжи». Встреча состоялась в рамках лектория Российского общества «Знание».

«Ценности, которыми нужно руководствоваться в творчестве, основаны на нашем многомерном прошлом и настоящем. В указе Президента о традиционных духовно-нравственных ценностях заданы ориентиры, которые являются определяющими и для творческих людей. Они помогают обеспечить устойчивость нашего государства. Крайне важно, чтобы каждый молодой человек имел возможности для самореализации в России. Ведь молодёжь, а это 37 миллионов человек, – настоящее и будущее нашей страны», – отметил Дмитрий Чернышенко.

Вице-премьер рассказал о новом национальном проекте «Молодёжь и дети» и его составляющих. В частности, о реализации федерального проекта «Профессионалитет». Федпроект нацелен на трансформацию всей системы среднего профессионального образования в России. Благодаря ему создано 370 кластеров по 24 отраслям в 79 регионах страны.

По поручению Президента продолжится самая масштабная в современной истории России программа поддержки развития университетов «Приоритет-2030» и создание передовых инженерных школ.

Дмитрий Чернышенко отметил, что в России строятся кампусы мирового уровня, число которых до 2036 года увеличится до 40, 940 новых молодёжных лабораторий, где работают свыше шести тысяч исследователей. Он также напомнил о знаковых мероприятиях по созданию широких возможностей для самореализации российской и иностранной молодёжи. Среди них – ключевое ежегодное событие Десятилетия науки и технологий Конгресс молодых учёных и Всемирный фестиваль молодёжи.

В завершение лекции зампред Правительства отметил вклад бойцов, которые защищают страну в зоне специальной военной операции, и обратил внимание на необходимость поддержания диалога с ними.

Также Дмитрий Чернышенко и Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко приняли участие в торжественном завершении строительства первой очереди Студии «Юг.Кино» – павильонного комплекса площадью около 5 тыс. кв. м.

«Теперь очень важно вложить в проекты, которые будут сниматься в этой студии, правильные смыслы и ценности. Я уверен, что для этого все условия созданы. Осталось только самое сложное: талант молодых людей конвертировать в те произведения, которые бы и через сто лет в виде афиш висели бы здесь и радовали наше будущее – нашу молодёжь, ради которой мы всё это делаем», – подчеркнул вице-премьер.

В торжественном завершении строительства первой очереди Студии «Юг.Кино» также приняли участие глава Донецкой Народной Республики Денис Пушилин, генеральный директор АНО «ИРИ» Алексей Гореславский, министр культуры Республики Крым Татьяна Манежина и другие.

Кроме того, Дмитрий Чернышенко посетил пространство «Море возможностей» президентской платформы «Россия – страна возможностей» и концертную программу открытия Фестиваля молодого многонационального искусства «Таврида.Арт».

