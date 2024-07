Денис Мантуров: Поставки боевых машин выросли в три раза с начала СВО

Source: MIL-OSI Russian Language News

Первый заместитель Председателя Правительства Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Курганскую область, где посетил ключевые предприятия, ознакомился с ходом реализации приоритетного инвестиционного проекта – комплексного развития микрорайона Заозёрный и обсудил с губернатором области Вадимом Шумковым значимые вопросы развития промышленности и инфраструктуры региона. В мероприятиях также принял участие полномочный представитель Президента России в Уральском федеральном округе Владимир Якушев.

Денис Мантуров совершил рабочую поездку в Курганскую область. Посещение Курганского машиностроительного завода (КМЗ)

Денис Мантуров начал рабочую поездку с посещения Курганского машиностроительного завода (КМЗ) – единственного в России производителя боевых машин пехоты (БМП). Продукция завода постоянно развивается и модернизируется исходя из результатов применения в боевой обстановке. За семь месяцев этого года объём поставок легкобронированной техники в России в полтора раза превысил весь объём 2022 года, при этом с начала проведения СВО объём поставок боевых машин увеличен в три раза. Уже поставлено 56% годового объёма выпуска боевых машин, при этом часть – с опережением графика. В частности, Курганмашзаводом в текущем году приняты дополнительные обязательства по поставке БМП-3 сверх объёмов, предусмотренных графиком. Первый вице-премьер осмотрел механосборочный завод и сборочно-сдаточное производство, а затем вручил выдающимся сотрудникам КМЗ государственные награды, присвоенные Указом Президента России Владимира Путина.

«Идёт модернизация производства. Мы сейчас прошлись по цехам и увидели, как работает новое технологическое оборудование. Эта тенденция будет продолжаться. При этом никто не отменял задачи по диверсификации», – отметил, обращаясь к работникам завода, Денис Мантуров.

При поддержке Правительства КМЗ продолжает масштабную программу переоснащения мощностей, внедряет новые технологии. Предприятие усиливает свой кадровый потенциал, нарастив за два года численность сотрудников более чем на 3 тысячи человек, в том числе благодаря конкурентной заработной плате, существенно превышающей средние значения по региону. При этом средняя заработная плата по предприятиям ОПК России по итогам 2023 года составила почти 90 тыс. рублей, а по состоянию на май этого года – уже около 105 тыс. рублей, прирост составил порядка 17%.

Затем первый вице-премьер отправился на предприятие АО «НПО “Курганприбор„», выпускающее различную продукцию оборонно-промышленного комплекса. Денис Мантуров осмотрел литейный участок одного из цехов и механообрабатывающее производство, десятки новых изделий. Сегодня на предприятии активно внедряются принципы автоматизации и роботизации, что позволяет ускорить выпуск необходимой продукции.

В ходе рабочей поездки первый вице-премьер ознакомился с проектом комплексного развития микрорайона Заозёрный и этапами его строительства – до 2032 года здесь планируется ввести в эксплуатацию не менее 1,4 млн кв. м жилья, будет построен целый ряд школ и больниц. Напомним, что Денис Мантуров является куратором УрФО, а микрорайон Заозёрный – это приоритетный инвестиционный проект Курганской области, отобранный в рамках института кураторства федеральных округов.

Последним предприятием, которое посетил Денис Мантуров, стало ЗАО «Курганстальмост». Это крупнейшее в России и странах СНГ предприятие по изготовлению строительных металлоконструкций, включая конструкции пролётных строений, мостов и стадионов. Его производственная мощность составляет более 100 тыс. т металлоконструкций, а главный производственный корпус завода расположился на площади более 80 тыс. кв. м и объединяет весь производственный цикл. Техническое оснащение ЗАО «Курганстальмост» состоит из новейшего специализированного оборудования и автоматизированных линий производства, позволяющих изготавливать сложную высококачественную продукцию.

В завершение поездки состоялась встреча Дениса Мантурова с губернатором Курганской области Вадимом Шумковым, на которой они обсудили дальнейшее развитие региона.

«У нас сегодня была насыщенная повестка. Мы посетили предприятия оборонно-промышленного комплекса, где идёт реализация масштабных инвестиционных программ. Коллеги практически с колёс приступили к ним в 2022 году, и мы видим уже результаты, как цеха обновляются. Причём обновляются существенно. Это повышение качества и производительности труда. Если брать показатели с 2022 года, с начала проведения СВО, объём поставок боевых машин увеличен в три раза. Всё выполняется в срок. По Курганмашзаводу идут с опережением объёмы поставки, и “Курганприбор„ обеспечивает полностью потребности. <�…> И гражданские проекты также не стоят на месте. Это касается и жилищного строительства. Мы видим, как изменяется дорожно-транспортная обстановка», – отметил Денис Мантуров.

Глава региона поблагодарил вице-премьера за поддержку. Он отметил, что договорённости, достигнутые в рамках визита Дениса Мантурова в Курганскую область в феврале 2021 года, реализация программы опережающего социально-экономического развития региона дали возможность региону выйти на лидерские позиции в стране по ряду показателей: «Сегодня Курганская область по сводному значению индекса промышленного производства и по обрабатывающим секторам занимает первое место в стране. Напомню, что в феврале 2021 года, когда Вы были в Курганской области, принимались важнейшие решения. С той поры произошли существенные изменения в экономике. В регионе уже построено пять индустриальных парков, в которых работают десятки заводов. Ещё три индустриальных парка появятся в конце этого – начале следующего года. Строительство ещё пяти индустриальных парков проектируется. Субсидированы заявки более 750 крупных промпредприятий и предприятий малого и среднего бизнеса на покупку нового оборудования. В 25 раз снизилась регистрируемая безработица. И сегодня Курганская область не только по промышленному производству, но и по другим важнейшим секторам, таким как доходы бюджета, рост аграрного сектора, снижение безработицы, занимает лидирующие позиции. Также мы активно работаем по замене общественного транспорта. С господдержкой приобретено и передано Кургану, Шадринску и на межмуниципальные маршруты порядка 170 новых автобусов. Построено и реконструировано 2 тыс. км дорог, десятки мостов. Будем продолжать так же активно с Вашей поддержкой программу развития региона».

