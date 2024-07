Дайджест #ГУУговорит: чеболи, скуфы и фраппе

Source: MIL-OSI Russian Language News

Подозреваем, что для каждого читателя в сегодняшнем заголовке дайджеста #ГУУговорит найдётся хотя бы одно незнакомое слово. Приглашаем узнать их значение и повысить уровень эрудиции. Помимо этого, у наших экспертов нашлись и более привычные темы: изменение стандартов строительства частного жилья, рост цен за арендное жильё, переезд государственных компаний в регионы, ипотека от микрофинансовых организаций, расчёт отпускных, стоимость арбузов, вклады и автокредиты. О выходе Байдена из президентской гонки в США тоже не забыли.

— Доцент кафедры «Финансы и кредит» ГУУ Николай Кузнецов прокомментировал законопроект, позволяющий микрофинансовым организациям выдавать ипотеку. «Во-первых, не секрет, что сегодня в МФО обращаются те граждане, кому отказали все классические банки. Так что ипотека от МФО может обернуться чередой банкротств», а –считает эксперт.

— Также Николай Кузнецов ответил на вопрос когда ждать понижения ключевой ставки. «Что это – устойчивый тренд на снижение или просто рыночное колебание – нам еще предстоит оценить. Эта ситуация, скорее всего, не позволит ЦБ начать снижать ставку раньше осени», – считает экономист. На ту же тему есть статья на канале ГУУ в «Дзен».

— Прогнозов ключевой ставки от Николая Кузнецова не бывает много. Но он честно признаёт: «Если бы кто-то из экономистов смог точно спрогнозировать решение по ставке, то он мог бы сразу же стать миллиардером. Но можно попробовать оценить предпосылки».

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Максим Чирков отреагировал на статью в немецкой газете Handelsblatt о негативном влиянии антироссийских санкций на будущую экономику ЕС. «На самом деле то, что происходит с западными экономиками, в первую очередь европейскими, — это негативное влияние санкций не в будущем будет действовать, санкции уже по факту негативно повлияли. Это видно на экономиках стран Европейского союза, которые балансируют на грани рецессии», — сказал экономист.

— Ещё Максим Чирков прокомментировал новость о том, что Банк России займёт все офисы в новом комплексе на месте завода «Слава». «Факт выкупа Банком России подобного актива говорит о том, что проект будет высокого качества. Местоположение на одной из главных артерий города также добавляет привлекательности всей концепции», – считает эксперт.

— Также Максим Чирков объяснил почему экономика России не может пойти по южнокорейскому пути «чеболизации». «Чеболи» — это крупные конгломераты, которые сосредоточивают в себе бизнес из разных отраслей. «В рамках существования «чеболей» предполагаются частные собственники, влиятельные семьи, в РФ роль государства сильна и основным собственником в российской экономике является государство», — обратил внимание Максим Чирков.

— Кроме того Максим Чирков обсудил возможные последствия засухи. «Сейчас технологии шагнули вперед. Уже существуют способы выращивания продукции, снижающие зависимость от погодных условий. К примеру, те же теплицы. Также есть много разных вариантов, которые помогают минимизировать ущерб от засухи», – успокаивает экономист.

— Помимо этого Максим Чирков объяснил зачем поднимают судебные пошлины. «Кроме того, увеличение госпошлины по банкротствам правильная мера, потому что банкротство особенно физических лиц стало многими восприниматься как панацея в решении финансовых проблем», – заметил специалист.

— Также Максим Чирков прокомментировал решение правительства РФ о поэтапном переезде госкомпаний из Москвы в регионы их основной деятельности. «Москва – один из самых богатых городов в мире. В целом, наверное, вполне закономерно, чтобы некоторые компании переехали из Москвы в какие-то регионы, которые необходимо развивать», – отметил Максим Чирков.

— Доцент кафедры управления персоналом ГУУ Екатерина Каштанова отметила, что российские компании стали чаще отправлять сотрудников в командировки. «Санкции привели к тому, что многие иностранные компании покинули российский рынок, открывая пространство для развития местных предприятий. И российские компании активно ищут поставщиков, партнеров и рынки сбыта продукции. Это приводит к росту командировок по стране и за ее пределами», – объяснила эксперт.

— Также Екатерина Каштанова прокомментировала законопроект, обязывающих работодателей оплачивать транспортные расходы сотрудников в тёмное время суток. «Оплата проезда сотрудников работодателем в позднее время суток позволит сделать работу, которая предусматривает такой график, более привлекательной для сотрудников и обеспечит им безопасность при возвращении домой», – считает специалист.

— Заведующий кафедрой русского языка ГУУ Лариса Талалова обсудила современный молодёжный сленг. «Зачастую главное в скуфе — не внешность, а поведение. Именно они будут всё критиковать, на всё жаловаться и высказываться по любому поводу, уверенные в том, что они всегда правы», — вникает в суть понятия эксперт.

— Доцент кафедры бухгалтерского учета, аудита и налогообложения ГУУ Елена Шаповал научила рассчитывать отпускные. Если в расчетный период сотрудник не был на больничном и не брал отгулы, то формула для расчета среднедневного заработка простая. В ней используется значение 29,3 — это среднее количество дней в месяце. Формула меняется, если были исключаемые периоды.

— Старший преподаватель кафедры маркетинга ГУУ Пётр Тазов принял участие в обсуждении самых востребованных и высокооплачиваемых профессий. «В принципе, интернет-маркетологом можно стать и после седьмого класса. Так, с помощью ИИ можно создавать публикации и контент план и успешно вести аккаунты клиентов в социальных сетях», — поделился эксперт. Но это если речь идёт о простом операторе, а не о высококлассном специалисте.

— Доцент кафедры экономической политики и экономических измерений ГУУ Наталья Казанцева рассказала, когда можно устанавливать дома газовые счётчики: «Единственным обязательным условием его установления является отопление газом дома. В остальных случаях установка производится по желанию владельца жилья и если это выгодно, то есть проживает большое количество человек и есть ещё газовые, кроме плиты, приборы».

— Также Наталья Казанцева объяснила почему растут цены на съёмное жильё. «Прогнозируя развитие арендного рынка следует отметить, что снижения цен не будет, но и рост их будет не скачкообразным, а плавным с явно выраженными элементами сезонности», — говорит эксперт.

— Профессор ГУУ Виктор Титов анализирует российско-индийские отношения. «Я прекрасно помню 2014-й год: тогда победа националистов на парламентских выборах и приход губернатора штата Гуджарат Нарендры Моди (который на тот момент, к тому же, был под персональными санкциями США) в кресло премьер-министра воспринимался чуть ли не как геополитическая победа России и, соответственно, провал Запада», – вспоминает эксперт.

— Также Виктор Титов оценил решение Байдена отказаться от выборов в США. «А если не Харрис, то кто? Сейчас называется много фамилий. Но суть одна: пока не очень понятно, кто из потенциальных кандидатов может обыграть Трампа в ноябре», – задаётся вопросом профессор.

— Соответственно в следующей своей колонке Виктор Титов обсуждает сменщицу Байдена Камалу Харрис. «Харрис сейчас — и есть это самое олицетворение преемственности и предсказуемости. Поэтому все те, кто боится или, хотя бы, опасается «непредсказуемого» Трампа, могут смело голосовать за Харрис», – указал эксперт.

— Заместитель директора института экономики и финансов ГУУ Валерия Иванова сравнила условия автокредитов в разных банках. «Средние ставки по автокредитам от 16% до 30% (ставка увеличивается в среднем на 15%, если автомобиль не передается в залог банку). Средняя ставка варьируется, приблизительно равна 21 % без дополнительных выгодных условий кредитования, о которых можно узнать в салонах», – говорит эксперт.

— Доцент кафедры управления транспортными комплексами ГУУ Артём Меренков рассказал о проблемах российского авторынка. «Действительно, все на авторынке ждут «черных лебедей» в виде ключевой ставки ЦБ и утилизационных сборов. Есть и третья проблема, которая вырисовывается, — это боязнь китайских партнеров вторичных санкций и сложности с платежами», – указывает эксперт.

— Директор ИЭФ ГУУ Галина Сорокина рассказала о «зелёном» стандарте строительства частных домов и взорвала интернет. На данный момент её статью процитировали 89 источников в СМИ! «Поскольку зеленый стандарт направлен на развитие ИЖС, то привлечение финансирования в эту область повысит спрос на дома и, скорее всего, «разогреет» рынок», – резюмирует Галина Петровна.

— Также Галина Сорокина уверяет, что предпосылок для роста цен на арбузы нет. «Начнем с майских заморозков. Они прошли раньше, чем настало время высадки рассады и посева семян арбузов в грунт. Что касается жары, то арбуз — вообще-то засухоустойчивое растение», – преподаёт Галина Петровна урок биологии. А в статью на «Дзен» добавлены ещё признаки вкусного арбуза – заходите.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Светлана Сазанова объяснила, что выгоднее: накопительный счёт или вклад? Экономист подчеркнула, что при выборе между накопительным счетом и вкладом необходимо учитывать и ограничения: как правило, банки ограничивают возможность снятия средств со вкладов, а по накопительному счету такую возможность предоставляют.

— Ещё Светлана Сазанова объяснила причины взлёта цен на золото. «Турция, Китай, Индия наращивают золотые запасы — их спрос толкает цены вверх. На цене золота может сказаться и ожидаемое смягчение монетарной политики ФРС США, а значит, оно будет дорожать», — указывает эксперт.

— Профессор ГУУ, член Совета по межнациональным отношениям при Президенте РФ Владимир Волох рассказал, чего не хватает российской миграционной политике. «Прежде чем принимать законы, касающиеся управления миграционными процессами, нужно чётко определить нашу идеологию – принять не концепцию государственной миграционной политики, а стратегию. А дальше в соответствии с ней выстраивать правовое поле, принимать программы, совершенствовать институты», – заявил эксперт.

— Доцент кафедры институциональной экономики ГУУ Константин Андрианов сделал прогноз курса валют к концу августа. «Устойчиво растет и российский экспорт, следовательно, приток в страну инвалюты. Так что объективно рублю ничего не угрожает. А потому, судьба рубля на ближайший период будет находиться, главным образом, в руках нашего Центробанка и Правительства», – заверяет эксперт.

— Доцент кафедры физической культуры ГУУ Ирина Меркулова рассказала о влиянии холодного кофе на здоровье. «Употреблять кофе, тем более холодный, можно, если нет прямых медицинских ограничений (железодефицитная анемия; повышенное давление; СИБР, острая фаза язвы и гастрита и т.д.). В охлажденные кофейные напитки чаще всего добавляют молоко, сиропы, мороженое, тем самым снижают пользу самого кофе», – отметила эксперт.

Всем хороших выходных, не пейте слишком много холодного кофе, берегите здоровье. К тому же прогнозируют скорое похолодание.

