В ТиНАО появится еще 11 поликлиник

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В ТиНАО планируется возвести 11 поликлиник, часть из них уже проектируется и строится. Шесть лечебных учреждений появится за счет средств Адресной инвестиционной программы города Москвы, а пять — за счет инвесторов — строителей жилья.

«За счет городского бюджета сегодня строим три объекта здравоохранения. В частности, это взрослая поликлиника в городе Троицке и детско-взрослая поликлиника в поселке Птичное Филимонковского района. Оба учреждения рассчитаны на 750 посещений в смену. Кроме того, фактически завершены строительные работы и идет установка оборудования в детско-взрослой поликлинике на 320 посещений в смену в поселке Марьино Филимонковского района. Еще два здания, которые появятся за счет инвесторов, строятся. Все возводимые за внебюджетные средства учреждения здравоохранения предполагается передать городу», — рассказал заместитель Мэра Москвы по вопросам градостроительной политики и строительства Владимир Ефимов.

Так, в 2025 году планируется ввести в эксплуатацию медицинское учреждение на 475 посещений в смену, которое будет построено за счет инвестора. Оно разместится на территории жилого комплекса в Коммунарке. В 2026-м в этом же районе на территории другого жилого комплекса инвестор планирует возвести детско-взрослую поликлинику. Она будет рассчитана на 520 посещений в смену. Кроме того, до конца 2028 года за счет средств инвесторов появится еще три таких здания: в районах Коммунарка, Щербинка и Внуково.

Еще три поликлиники сейчас проектируются. Эти объекты предполагается построить за счет города в районах Коммунарка и Внуково.

«В новых учреждениях будут работать детские и взрослые врачи основных специальностей. В зданиях появятся лаборатории, кабинеты функциональной диагностики, лечебно-профилактические подразделения. Жители смогут получать консультации высококвалифицированных специалистов, проходить лечебные и восстановительные процедуры, полностью соответствующие столичным стандартам», — подчеркнул руководитель Департамента развития новых территорий города Москвы Владимир Жидкин.

После окончания основных работ специалисты благоустроят территорию рядом с объектами. Они высадят деревья и кустарники, разобьют газоны. В зданиях организуют посты охраны, установят системы видеонаблюдения и пожарной сигнализации, а также создадут необходимые условия для маломобильных граждан.

По словам председателя Комитета государственного строительного надзора города Москвы (Мосгосстройнадзора) Антона Слободчикова, ведомство уделяет большое внимание работам на объектах здравоохранения, чтобы жители всех районов столицы могли получить качественную медицинскую помощь рядом с домом. Инспекторы Мосгосстройнадзора провели уже 11 контрольно-надзорных мероприятий в строящихся поликлиниках.

Ранее Сергей Собянин сообщил, что с момента присоединения новых территорий к столице в ТиНАО построили и ввели в эксплуатацию 26 объектов здравоохранения.

В ТиНАО за 12 лет построено 197 социальных объектов — Мэр Москвы

https://www.mos.ru/news/item/141715073/

