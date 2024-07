В районе Северное Измайлово появится новая улица

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

Согласован проект строительства улицы местного значения в районе Северное Измайлово. Об этом сообщил председатель Комитета города Москвы по ценовой политике в строительстве и государственной экспертизе проектов (Москомэкспертиза) Иван Щербаков.

Она пройдет от школы, которая расположена по адресу: Щелковское шоссе, дом 58 а, до 11-й Парковой улицы.

«Проектными решениями предусмотрено строительство улицы бульварного типа. Здесь появится двусторонняя проезжая часть, тротуары с обеих сторон шириной не менее двух метров, бульварная зона, а также газоны», — рассказал Иван Щербаков.

Вдоль проезжей части обустроят парковочные карманы. Там же появятся въезды и выезды к существующей и проектируемой застройке. Предусмотрено строительство водоотвода, прокладка новых и замена старых подземных коммуникаций, озеленение территории и установка опор освещения.

Зону для движения пешеходов и маломобильных горожан выделят специальной разметкой.

https://www.mos.ru/news/item/141714073/

MIL OSI