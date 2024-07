В «Лужниках» откроется мультиспортивная площадка в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030»

Source: MIL-OSI Russian Language News

Мультиспортивная площадка с 18 тематическими зонами появится в «Лужниках». Ее масштабное открытие пройдет 3 и 4 августа в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

До 8 сентября гости площадки смогут участвовать в соревнованиях и мастер-классах, наблюдать за ходом турниров и чемпионатов по разным видам спорта, а также общаться с именитыми атлетами. Мероприятия организует Департамент спорта города Москвы.

На мультиспортивной площадке откроется сразу шесть зон для проведения двоеборья — видеоигры и спортивной дисциплины. Соревноваться здесь будут по нескольким направлениям: «Тактическая стрельба» (CS2 + лазертаг), «Ритм-симулятор» (Just Dance), «Футбольное двоеборье» (FC24), «Баскетбольное двоеборье» (NBA 2K24), «Скейтбординг и BMX».

Для фанатов экстремальных дисциплин будет работать экстрим-парк. Там пройдут зрелищные выступления по мотофристайлу, биг-эйру и самокатному спорту, а также соревнования по кикскутерингу, роллер-спорту, скейтбордингу и BMX на рампе. Кроме этого, желающие смогут посетить групповые тренировки и спортивные мастер-классы и принять участие в конкурсе «Приз за трюк». Для гостей также подготовили площадку для занятий паркуром, выполненную по мотивам фильма Люка Бессона «13-й район», и экшен-шоу с участием звезды фильма и серии видеоигр Dying Light Давида Белля, команды Tracers и группы пожарных и спасателей комплекса городского хозяйства.

Еще одно пространство организуют для игры в падел-теннис, сочетающей большой, настольный теннис и сквош. Сеансы игры и серия мастер-классов будут доступны для всех желающих, независимо от уровня подготовки. Поклонников бега будут ждать в беговом центре, где состоятся мастер-классы спортсменов, групповые тренировки и лекции по здоровому образу жизни.

Спортивное пространство «Под мостом» оборудуют для игры в баскетбол. На площадке по пляжному футболу и волейболу пройдут любительские турниры для всех желающих.

В зоне лектория звезды спорта, эксперты и приглашенные гости проведут автограф-сессии, фан-встречи и лекции на различные темы. Помимо этого, на территории «Лужников» будут работать лаундж-зона и фуд-корт.

В рамках «Марафона тренировок» на главной и малой сцене проведут занятия тренеров Smstretching. Здесь же организуют зумба-фитнес под выступление кавер-группы. Кроме этого, гостей ждут мастер-классы известных спортсменов и выступления популярных артистов, таких как L’One, ST, Ваня Дмитриенко, Mia Boyka, Mary Gu, Марсель, Amirchik и многие другие.

