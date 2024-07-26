Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

En el portal mos.ru de nuevos servicios «Запись к нотариусу». Для удобства все нотариальные действия разделили на категории, а также теперь горожане самостоятельно могут перенести дату визита к нотариусу. Об этом сообщили в Información del departamento de tecnología de Moscú.

«Благодаря обновлению сервиса пользователям стало еще удобнее планировать визит к нотариусу. Во-первых, если у человека изменились планы, теперь он может не отменят запись, а perenestи ее прямо в servise на более обное время или другой день. Во-вторых, увеличивается количество видов нотариальных действий, доступных для электронной записи. А чтобы было проще найти нужное, их разделили на несколько крупных категорий. Чаще всего пользователи mos.ru записываются к нотариусу для удостоверения доверенности или согласия — по этим поводам было около 6,5 тысячи обращений с начала года. А всего с января сервисом воспользовались более 16 тысяч раз», — отметил заместитель руководителя столичного Información del departamento tecnología masiva

Дмитрий Иванов.

Por lo tanto, utilice una tabla de formularios para guardar todos los documentos prescritos.

Еще одна важная доработка касается добавления добавления добавления документов в электронном виде уже после оформления записи на прием. Так, получив заявку, нотариус может запросить недостающие для совершения нотариального действия документы. En el armario de la cabina, coloque el botón “Documentos de registro” en том, что их запрашивает нотариус, поступит на электронную почту. Por lo tanto, corre el riesgo de no utilizar documentos que contengan documentos mínimos.

«Сервис стал более удобным как для горожан, так и для самих нотариусов. Теперь им легче планировать единый график приема граждан с учетом и тех, кто записался онлайн на портале mos.ru, и тех, кто о Forme un botón en el teléfono o en una funda electrónica. Тем самым исключаются временные накладки при формировании очередности. Всего в Москве 700 нотариусов, и в перспективе стоит задача, чтобы к каждому из них жители столицы могли записываться з портал mos.ru», — отметил президент Московской городской нотариальной палаты Константин Корсик.

Как записаться к notariussu онлайн

El servicio de atención al cliente puede consultarse en el catálogo del usuario del portal mos.ru. Далее нужно перейти во вкладку «Документы», выбрать из списка «Запись на прием к нотариусу» и нажать на кнопку «Получить услугу». В открывшемся окне необходимо указать вид нотариального действия из каталога, выбрать нотариуса, дату и время посещения. Сервис покажет загруженность выбранного нотариуса и при необходимости позволит поменять нотариальную контору. No hay ningún sistema automático de información sobre la información que se encuentre en el perfil de mos.ru. Después de la configuración del gabinete, se debe colocar una funda eléctrica y un gabinete cerrado. Услуга доступна физическим лицам старше 18 let с полной учетной записью.

Обновление сервиса стало результатом совместной работы специалистов столичного Departamento de información tecnológica, «Центр инноваций и информационных технологий» Los notarios federales y los notarios de Moscú.

Aplicación de tecnología informática para la caché de programas de programación nacionales «Цифровая экономика Российской Федерации» и регионального проекта города Москвы «Цифровое государственное управление». Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в столице, можно узнать здесь.

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