Во Владивостоке при поддержке «Роснефти» прошли I международные студенческие игры

В столице Приморского края городе Владивостоке состоялась церемония закрытия I Международных молодежных студенческих игр «Молодость Приморья», титульным партнером которых выступила компания «Роснефть». В турнире приняли участие более 500 спортсменов из России, Белоруссии, Китая, Индии, КНДР и Узбекистана.

Игры проходили во Владивостоке, которому в этом году был присвоен статус Молодежной столицы России. Всего было разыграно 383 медали.

По итогам состязаний определены победители в личных и в общекомандном зачёте. В общем медальном зачете победила команда Республики Беларусь, второе место заняла сборная Дальневосточного федерального университета (ДВФУ), на третьей позиции ‑ спортсмены из КНДР. По числу наград сборная ДВФУ стала безоговорочным лидером. Спортсмены университета принесли вузу 11 золотых, 20 серебряных и 14 бронзовых медалей.

Студенты соревновались на спортивных площадках кампуса Дальневосточного Федерального университета на острове Русский в 12 видах спорта: бадминтон, баскетбол, бокс, пляжный волейбол, легкая атлетика, теннис, настольный теннис, плавание, гребля-индор, фиджитал баскетбол, мини-футбол, шахматы.

Помимо спортивных турниров, студенты участвовали в деловых встречах и творческих мероприятиях, а также мастер-классах от признанных спортсменов – участников проекта «Герои Олимпа», в том числе олимпийских чемпионов по боксу, вольной и греко-римской борьбе.

Поддержка массового, профессионального и юношеского спорта и здорового образа жизни – одно из ключевых направлений социальной работы «Роснефти» и ее дочерних обществ. На средства Компании в регионах присутствия строятся спортивные комплексы, ледовые арены, многофункциональные спортивные площадки.

При поддержке «Роснефти» в регионах России открыты десятки современных крупных спортивных сооружений. Компания поддерживает проекты развития и популяризации физической культуры и здорового образа жизни.

«Роснефть» ежегодно проводит масштабные спортивные корпоративные состязания, нефтяники массово участвуют в сдаче нормативов ГТО, в спортивно-оздоровительном движении «Энергия жизни», к которому уже присоединились свыше 106 тысяч сотрудников Компании.

Справка: Цель первых международных молодежных студенческих летних игр «Молодость Приморья» – объединение студенческой молодёжи из разных стран мира, формирование чувства спортивного единства и продвижение здорового образа жизни среди молодого поколения. Ранее Компания «Роснефть» выступила партнером I Международных спортивных игр «Дети Приморья», которые также проходят в столице Приморского края. В них приняли участие более 1 500 юных спортсменов из России, Белоруссии и Китая.

26 июля 2024 г.

