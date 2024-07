Более 130 тысяч заявлений! Рекордные цифры приёмной кампании 2024

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

25 июля закончился прием документов в Политех для поступающих на бюджетную форму по результатам ЕГЭ. Пока абитуриенты в ожидании заветной отметки «к зачислению», обратимся к статистике поступления этого года. В Санкт-Петербургский политехнический университет на данный момент подали 132 429 заявлений на все формы обучения, из них 98 835 — на бюджет.

Среди десяти институтов СПбПУ, которые реализуют программы бакалавриата и специалитета, самыми популярными стали Институт компьютерных наук и кибербезопасности (ИКНК) — туда на бюджетные места поступило 23 763 заявления, Институт промышленного менеджмента, экономики и торговли (ИПМЭиТ) — 17 591 заявление и Институт машиностроения, материалов и транспорта (ИММиТ) — 14 097 заявлений.

Лидерами с наибольшим конкурсом среди программ обучения, реализуемых в Политехническом университете, стали ИТ-направления. В топ-3 входят направления: «Информационные системы и технологии» — 3 576 заявлений, «Информационная безопасность» — 3 816 и «Программная инженерия» — 3 736.

Также популярны у абитуриентов направления Института промышленного менеджмента, экономики и торговли: «Менеджмент» — 2 923 заявления, «Экономика» — 2 616, «Бизнес информатика» — 2 632.

Политехнический университет славится не только техническими специальностями. Ежегодно на направлениях Гуманитарного института (ГИ) наблюдается самый высокий проходной балл. Здесь в топ-3: «Реклама и связи с общественностью», «Лингвистика» и «Юриспруденция».

В Политех подано 305 заявлений от абитуриентов, которые поступают без вступительных испытаний по результатам олимпиад. Они зачисляются в вуз в приоритетном порядке, и уже 30 июля на сайте Поступление 2024 выйдут приказы о зачислении поступающих по квотам и без вступительных испытаний. По основному конкурсу окончательные списки зачисленных появятся 6 августа. Прием оригиналов документов для тех, кто поступает без вступительных испытаний и на квотные места, закончится 28 июля, в 12:00, на бюджет по основному конкурсу — 3 августа, в 12:00. Советуем не откладывать на последний момент подачу оригинала документа об образовании или выставление отметки на Госуслугах.

Приемная кампания 2024 в самом разгаре, продолжается приём документов на контрактую форму обучения. С план-календарём вы можете ознакомиться на сайте Поступление 2024.

Желаем вам успешного поступления и счастливого продолжения лета!

До встречи в Политехе!

https://www.spbstu.ru/media/news/education/bolee-130-tysyach-zayavleniy-rekordnye-tsifry-priyemnoy-kampanii-2024/

MIL OSI