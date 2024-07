Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Peter the Great St Petersburg Polytechnic University – Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого –

Сегодня гость рубрики «Персона» — заместитель генерального директора Государственного Эрмитажа, преподаватель Высшей школы прикладной физики и космических технологий СПбПУ Алексей Богданов.

Алексей Валентинович — один из вдохновителей сотрудничества Политеха и Эрмитажа. Ещё в 2016 году вуз и музей заключили соответствующее соглашение, а в декабре 2023 года обновили его, чтобы закрепить имеющийся опыт и добавить новые направления.

Это только на поверхностный взгляд кажется, что наука и искусство — разные сферы, далёкие друг от друга. На самом деле, творческий поиск, умноженный на озарение, рождает и открытия, и шедевры. И зачастую открытия помогают сберечь шедевры, а шедевры вдохновляют на новые открытия.

В интервью Алексей Богданов рассказывает, как оказался в Политехе, какими вопросами ведает в Эрмитаже и за сколько времени он обошёл его весь. А ещё читатели узнают, где проводит отпуск человек, работающий в Зимнем дворце, и в каком шарфе он ездил в Антарктиду.

Об этом и многом другом читайте в нашем материале .

