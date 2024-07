Source: MIL-OSI Russian Language News

Александр Новак посетил промышленный технопарк «Союз»

Заместитель Председателя Правительства Александр Новак совершил рабочую поездку в Курск. Он встретился с временно исполняющим обязанности губернатора региона Алексеем Смирновым. Совместно с руководителем региона вице-премьер осмотрел межрегиональный центр управления сетями ПАО «Россети Центр», благодаря работе которого обеспечивается контроль и безопасность работы энергосистемы Курской области и отдельных районов Орловской области. Также Александр Новак посетил промышленный технопарк «Союз», который объединяет промпредприятия Курска с общей численностью сотрудников – 3 тысячи, где производится техника и комплектующие для объектов ТЭК в рамках импортозамещения. Кроме того, осмотрел выставку продукции для ТЭК ряда курских предприятий.

Заместитель Председателя Правительства провёл совещание по энергоснабжению потребителей Курской области с участием заместителя Министра энергетики Евгения Грабчака, представителей структур ПАО «Россети», АО «СО ЕЭС» и региональных властей. Стороны обсудили перспективное развитие энергосистем Курской области и сопредельных регионов, поддержание надёжности электросетевого комплекса, его модернизацию, условия технологического присоединения ряда объектов к электросетям, а также безопасность объектов ТЭК.

