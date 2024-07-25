Схема движения в районе спорткомплекса «Лужники» временно изменится 27 июля

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

27 июля будет временно закрыто движение транспорта в районе спортивного комплекса «Лужники». Это связано с проведением концерта.

Так, с 08:00 до окончания мероприятия перекроют съезд с улицы Хамовнический Вал на улицу Доватора. С 20:00 нельзя будет проехать по участкам улиц Савельева, Доватора, 10-летия Октября, 3-й Фрунзенской, Ефремова и Трубецкой. Помимо этого, будет недоступен участок Проектируемого проезда № 2309 от Усачевой улицы до улицы Доватора. 27 июля с 00:01 и до завершения концерта на этих же участках дорог запретят парковку.

Водителям рекомендуют заранее выбирать маршруты с учетом временных ограничений. С подробной информацией можно ознакомиться на официальном сайте Центра организации дорожного движения.

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https://www.mos.ru/news/item/141611073/

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