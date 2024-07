Сергей Собянин рассказал о развитии Бабушкинского и Лосиноостровского районов

Source: MIL-OSI Russian Language News

В Северо-Восточном административном округе активно реализуются общегородские и локальные проекты для жителей. Недавно в Лосиноостровском районе открылся новый общественный центр «Орион», а в Бабушкинском полностью завершился первый этап программы реновации.

Новостройка на Ленской улице

16-этажный жилой комплекс с подземной автостоянкой был построен по индивидуальному проекту. Он находится по адресу: Ленская улица, дом 8.

«В Бабушкинском районе завершен первый этап программы реновации. Жители 13 старых домов переехали в новые квартиры, еще два дома сейчас расселяют. Жилой комплекс на Ленской улице, 8 передали под заселение в конце июня», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

При внешней отделке новостройки специалисты применили систему вентилируемого фасада с использованием клинкерной плитки и металлических кассет. Лоджии застеклили, установили короба для кондиционеров, что позволит сохранить архитектурный облик здания. Вход в здание оформили витражным остеклением.

В новостройке разместилось 140 квартир, среди которых 30 однокомнатных, 94 двухкомнатные и 16 трехкомнатных. Общая их площадь — 7,8 тысячи квадратных метров. Улучшенная отделка всех помещений выполнена в соответствии с московским стандартом реновации.

В распоряжении жильцов — подземный паркинг на 57 машино-мест. Дом оборудовали автоматизированной системой контроля и учета потребления энергоресурсов, что позволит значительно снизить затраты на эксплуатацию и коммунальные платежи. Создана безбарьерная среда для маломобильных жильцов и родителей с детскими колясками.

На нежилом первом этаже находятся помещения под офисы и объекты сферы услуг. В вестибюле жилой части разместились технические помещения, почтовые ящики и комната консьержа.

На расположенной рядом территории обустроили детскую и спортивную площадки, а также создано место для отдыха.

Недалеко от новостройки расположены станция «Бабушкинская» Калужско-Рижской линии метро (около семи минут пешком), сквер «Красная дорожка», парк «Певческое поле» (входит в состав парка «Яуза»), городская клиническая больница имени А.К. Ерамишанцева, а также многочисленные магазины, кафе и рестораны, школы, детские сады, поликлиники и другие социальные объекты.

Сейчас в новостройку на Ленской улице переезжают 80 семей — 211 жителей дома 17 на Радужной улице. Уже 76 семей, а это 95 процентов от общего числа жильцов, дали согласие на переселение.

Собянин: Более пяти тысяч семей в СВАО получили новые квартиры по реновации

Программа реновации в Бабушкинском районе

Реализация программы реновации в Бабушкинском районе продолжается.

«Всего в районе в программу включено 93 дома, в новое жилье переедут 15,3 тысячи человек. Уже построено восемь жилых комплексов, возводят и проектируют еще четыре», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

К расселению семи домов приступили еще до 2020 года. Определены этапы переселения жителей остальных домов:

— 15 домов вошли в первый этап (2020–2024 годы), план выполнен на 100 процентов: 13 домов расселено, жильцы еще двух домов находятся в процессе переселения;

— 18 домов расселят на втором этапе (2025–2028 годы);

— 53 дома вошли в третий этап (2029–2032 годы).

Для организации волнового переселения подобрали 12 площадок. Уже построили и передали под заселение восемь жилых комплексов по адресам:

— улица Летчика Бабушкина, дом 39 (заселение ведется с 9 июня 2018 года);

— улица Летчика Бабушкина, дом 41 (заселение ведется с 9 июня 2018 года);

— улица Летчика Бабушкина, дом 29, корпус 2 (заселение ведется с 3 ноября 2018 года);

— улица Коминтерна, дом 12 (заселение ведется с 12 декабря 2019 года);

— Печорская улица, дом 7 (заселение с 19 августа 2022 года);

— Радужная улица, дом 18 (заселение ведется с 31 марта 2023 года);

— Осташковская улица, дом 9, корпус 2 (заселение ведется с 31 марта 2023 года);

— Ленская улица, дом 8 (заселение ведется с 28 июня 2024 года).

В новые квартиры уже переехали свыше трех тысяч человек из 22 домов — это около 20 процентов от общего числа участников программы реновации в Бабушкинском районе.

Сегодня на этапе строительства и проектирования находятся четыре будущих новостройки по адресам: улица Летчика Бабушкина, земельный участок № 29/5 (владение 29, корпус 5), Радужная улица, владение 15, корпус 3, строения 1/1, 1/2, улица Коминтерна, земельный участок № 2 (зона 18.1) и Верхоянская улица, земельный участок № 14 (зоны 10.1, 10.2, 10.3).

Программу реновации утвердили в Москве 1 августа 2017 года. В нее включено 5176 домов — около 350 тысяч квартир общей площадью 16,4 миллиона квадратных метров. В них проживают около миллиона горожан.

Для реализации программы подобраны 623 площадки общей мощностью около 10,2 миллиона квадратных метров жилья.

Уже возвели 314 жилых комплексов общей площадью 4,4 миллиона квадратных метра, что позволит расселить более тысячи старых пятиэтажек. Идет проектирование и строительство 473 домов общей площадью 9,2 миллиона квадратных метров.

Первые новоселы въехали в новые жилые комплексы в феврале 2018 года. 167 тысяч жителей находятся в процессе переселения или уже завершили его.

Для участников программы реновации работают центры информирования. Там консультируют представители Департамента городского имущества, Московского фонда реновации жилой застройки, префектуры, управляющей компании, генерального подрядчика и других ведомств. Все участники программы могут воспользоваться бесплатной помощью при переезде: достаточно направить заявление на портале mos.ru (электронная услуга «Помощь в организации переезда») либо оставить заявку в центре информирования по переселению.

По программе реновации создано около 480 детских и 330 спортплощадок — Собянин

Общественный центр «Орион»

Общественный центр «Орион» появился на месте одноименного кинотеатра, который был построен в 1980-е годы в Лосиноостровском районе. Здание находится по адресу: улица Летчика Бабушкина, дом 26.

«Кинотеатр на улице Летчика Бабушкина на протяжении долгих лет был местом притяжения жителей северо-востока города. Но в 1990-х здание закрыли, за несколько десятилетий оно физически и морально устарело. Теперь центр вновь открыт для всех желающих», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Реконструкция кинотеатра «Орион» завершилась осенью 2022 года. Работы провели за счет инвестора. В результате общая площадь бывшего кинотеатра увеличилась почти в четыре раза — до 37,4 тысячи квадратных метров. В обновленном здании появились два подземных этажа.

В ходе реконструкции историческую вывеску кинотеатра восстановили с помощью технологии 3D-сканирования. Центральный вход украсили отреставрированными светильниками — большими люстрами необычной формы. На первом этаже и в фойе сделали панорамное остекление, верх облицевали керамическими панелями цвета «серый металлик» с декоративной подсветкой и без ярких рекламных вывесок и баннеров.

Стеклянный центральный фасад не только пропускает много света, но и создает эффект открытости. Внутреннее пространство общественного центра организовано по принципу городской площади: там сделан большой атриум, в котором торговые и общественные зоны незаметно переходят одна в другую. На крыше здания оборудована летняя веранда, с которой открывается панорамный вид на прилегающий сквер.

На втором подземном этаже разместили автостоянку на 194 машино-места, на первом подземном — супермаркет и различные магазины.

На первом этаже предусмотрены галерея с торговыми точками и кафе, а также фитнес-клуб. На втором — магазины, киоски, предприятия общепита и общественные пространства. На третьем этаже разместят спортивные объекты, ресторан и веранду.

В здании создана безбарьерная среда — архитекторы предусмотрели всю необходимую инфраструктуру для маломобильных граждан.

«В ближайших планах — организовать здесь мастер-классы, занятия в спортивных секциях, студиях хореографии и музыкальных классах, а также открыть Центр московского долголетия», — написал Мэр Москвы в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

В апреле 2024 года первых посетителей принял фитнес-центр, а в июне открылась основная часть здания: торговая зона с супермаркетом, мебельным салоном и магазинами детской обуви, зоотоваров, электроники, косметики и товаров для здоровья, ювелирных изделий и фуд-холл на минус первом и первом этажах. На первом этаже уже проходят выставки и мастер-классы окружного культурного центра СВАО.

Сейчас в аренду сдано около 50 процентов площадей «Ориона». В нем работают 83 человека. С момента открытия после реконструкции общественный центр посетили свыше 150 тысяч человек.

«До конца года планируем открыть шесть общественных центров в разных районах столицы, еще один — в 2025-м», — написал Сергей Собянин в своем телеграм-канале.

Источник: телеграм-канал Сергея Собянина @mos_sobyanin

Сергей Собянин рассказал о строительстве культурно-досугового центра «Полярный»

Программа реконструкции московских кинотеатров

В 2014 году прошел открытый аукцион по продаже нескольких десятков зданий бывших кинотеатров, находившихся в собственности города. Победитель принял на себя обязательства за свой счет провести реконструкцию зданий с сохранением его культурно-досуговых функций.

Архитектурная концепция превращения бывших кинотеатров в многофункциональные общественные центры разработана британским архитектором и автором проекта реконструкции Музея Виктории и Альберта в Лондоне Амандой Ливит и адаптирована российскими проектировщиками под особенности каждого из объектов.

В общественных центрах появятся кафе и рестораны, образовательные клубы для детей, спортивные и досуговые студии, площадки для проведения мастер-классов и других мероприятий, магазины и объекты бытового обслуживания. Помимо этого, планируется проводить занятия в рамках программы «Московское долголетие».

К июлю 2024 года инвестор завершил реконструкцию и ввел в эксплуатацию 19 общественных центров. Это «Ангара» (ЮАО, Нагорный, Чонгарский бульвар, дом 7), «Эльбрус» (ЮАО, Царицыно, Кавказский бульвар, дом 17), «Будапешт» (СВАО, Бибирево, улица Лескова, дом 14), «Рассвет» (САО, Коптево, улица Зои и Александра Космодемьянских, дом 23), «Нева» (САО, Левобережный, Беломорская улица, дом 16 а), «Марс» (СВАО, Алтуфьевский, Инженерная улица, дом 1), «Высота» (ЮВАО, Кузьминки, улица Юных Ленинцев, дом 52), «София» (ВАО, Северное Измайлово, Сиреневый бульвар, дом 31), «Саяны» (ВАО, Ивановское, Саянская улица, дом 9), «Янтарь» (ВАО, Преображенское, Открытое шоссе, дом 4, строение 1), «Байконур» (СВАО, Отрадное, улица Декабристов, дом 17), «Орион» (СВАО, Лосиноостровский, улица Летчика Бабушкина, дом 26), «Орбита» (ЮАО, Нагатинский Затон, проспект Андропова, дом 27), «Киргизия» (ВАО, Новогиреево, Зеленый проспект, дом 81), «Бирюсинка» (ЮАО, Бирюлево Западное, Булатниковская улица, дом 9 а), «Экран» (ЮВАО, Марьино, Новочеркасский бульвар, дом 21 а), «Звездный» (ЗАО, Проспект Вернадского, проспект Вернадского, дом 14), «Прага» (САО, Савеловский, улица Нижняя Масловка, дом 10) и «Солнцево» (ЗАО, Солнцево, улица Богданова, дом 19).

Завершили основные работы по реконструкции и планируют открыть до конца 2024 года шесть объектов. Это «Планета» (ЗАО, Очаково-Матвеевское, Нежинская улица, дом 11), «Баку» (САО, Аэропорт, улица Усиевича, дом 12), «Первомайский» (ВАО, Восточное Измайлово, Первомайская улица, дом 93), «Витязь» (ЮЗАО, Коньково, улица Миклухо-Маклая, дом 27 а), «Алмаз» (ЮАО, Донской, улица Шаболовка, дом 56) и «Патриот» (СЗАО, Хорошево-Мневники, улица Саляма Адиля, дом 4).

В 2025 году готовятся завершить реконструкцию еще одного бывшего кинотеатра — «Родины» (ВАО, Соколиная Гора, Семеновская площадь, дом 5).

Собянин: Шесть зданий для учреждений культуры построены в Москве с начала года

Программа реновации в Лосиноостровском районе

В программу реновации в этом районе включено 68 домов, в которых проживают 12,2 тысячи москвичей. Их переселение будет проводиться в три этапа.

Первый проведен в 2020–2024 годах и полностью завершен. Он затронул 14 домов, из которых семь расселены, а остальные — в процессе расселения.

Второй этап будет реализован в 2025–2028 годах и коснется 24 домов.

На третьем этапе, рассчитанном на 2029–2032 годы, будет расселено еще 30 домов.

Для реализации программы в районе подобрали 17 стартовых площадок, на семи из них уже построены и переданы под заселение жилые комплексы по адресам:

— Изумрудная улица, дом 24, корпус 1;

— Норильская улица, дом 9;

— Тайнинская улица, дом 13, корпус 1;

— Тайнинская улица, дом 7, корпус 1;

— Тайнинская улица, дом 7, корпус 2;

— Шушенская улица, дом 5;

— Изумрудная улица, дом 34.

В проектировании и строительстве находится еще восемь новостроек. Для двух жилых комплексов оформляют градостроительную документацию.

Более 300 жилых комплексов передано под заселение по программе реновации

«Мой район»: Бабушкинский и Лосиноостровский

Программа «Мой район» разработана по инициативе Сергея Собянина. Она является крупнейшим проектом комплексного благоустройства и развития городских территорий и направлена на создание комфортных условий проживания для москвичей, независимо от места жительства.

Население районов Бабушкинский и Лосиноостровский Северо-Восточного административного округа — свыше 170 тысяч человек. За последние годы здесь многое сделано для повышения качества их жизни.

Важнейшим транспортным проектом стало строительство новой городской автомобильной магистрали — Московского скоростного диаметра протяженностью 68 километров, благодаря которому местные жители смогли передвигаться по городу, минуя Московскую кольцевую автомобильную дорогу (МКАД) и Третье транспортное кольцо.

Проведена реконструкция транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, в ходе которой устаревшее сооружение клеверного типа заменили на современную развязку с направленными съездами большей пропускной способности.

В ближайшие годы планируется реализовать еще ряд крупных проектов развития транспортной инфраструктуры. В их числе:

— строительство двух путепроводов через пути Ярославского направления Московской железной дороги, которые свяжут улицы Менжинского и Дудинку, улицу Малыгина и Малыгинский проезд;

— расширение проезжей части Янтарного проезда, улиц Минусинской и Коминтерна;

— реконструкция Староватутинского проезда.

Для удобства жителей в районах организовано шесть новых маршрутов наземного городского транспорта. Установлено более 70 современных остановочных павильонов.

У станции метро «Бабушкинская» проходит самый востребованный трамвайный маршрут столицы — № 17, соединяющий районы Медведково и Останкино. Здесь курсируют современные трехсекционные трамваи «Витязь-Москва», которые единовременно могут перевозить до 260 пассажиров.

В рамках развития инфраструктуры для электромобилей открыты три электрозарядные станции проекта «Энергия Москвы». Водители могут найти их и построить удобный маршрут с помощью приложения «Московский транспорт». К услугам любителей велосипедных прогулок — 41 велопарковка и шесть станций городского велопроката.

Для повышения качества и доступности медицинской помощи построили подстанцию скорой медицинской помощи № 17 на 20 машино-мест (Печорская улица, дом 1 а), детско-взрослую поликлинику на 750 посещений в смену (Ленская улица, дом 21 а), в которой разместили филиал № 1 городской поликлиники № 218 и филиал № 2 детской поликлиники № 11, а также пристройку к филиалу № 3 городской поликлиники № 218 (1-я Напрудная улица, дом 15 а).

После комплексной реконструкции вновь принимают пациентов филиал № 3 поликлиники № 218 (1-я Напрудная улица, дом 15) и филиал № 1 детской поликлиники № 11 (1-я Напрудная улица, дом 17).

Кроме того, капитально отремонтировали лечебный корпус № 4 городской клинической больницы имени А.К. Ерамишанцева на Ленской улице (дом 15) и детскую музыкальную школу имени Г.В. Свиридова на Стартовой улице (дом 10). Выполнен текущий ремонт Дома культуры «Юность» на Шушенской улице (дом 7). Аналогичные работы запланированы в библиотеке № 61 на Верхоянской улице (дом 6, корпус 1).

Для любителей активного отдыха в составе жилого комплекса по адресу: улица Коминтерна, дом 15 открыт спортивный комплекс с футбольным полем и теннисными кортами. Приведены в порядок катки в Анадырском проезде рядом с домом 47, корпусом 1 и на улице Малыгина рядом с домом 5, корпусом 1.

По адресу: Олонецкий проезд, владение 5 будет размещен легковозводимый спортивный комплекс с теннисными кортами. Еще один спорткомплекс до конца 2025 года планируют ввести в эксплуатацию по адресу: Анадырский проезд, владение 59.

В рамках программы модернизации московских кинотеатров выполнена реконструкция кинотеатра «Орион». В результате появился многофункциональный общественный центр, который пользуется популярностью у горожан. Проведен ремонт кинотеатра «Вымпел» (улица Коминтерна, дом 8), входящего в городскую сеть «Москино». В этом году началась реконструкция кинотеатра «Арктика» (улица Менжинского, дом 6), ее планируют завершить в 2025-м.

Для жителей старшего поколения в Бабушкинском районе открыты два центра московского долголетия. Они расположены по адресам: улица Коминтерна, дом 9, корпус 1 и улица Менжинского, дом 23, корпус 1.

Новые межрегиональные ярмарки работают на Таймырской улице (владение 3) и в сквере на улице Чичерина. В этом году на Стартовой улице (владение 12) обустроят фестивальную площадку.

Благоустройство сквера на Изумрудной улице и зоны отдыха на Енисейской (владение 19, корпус 1) украсило общественное пространство территории.

Помимо этого, привели в порядок свыше 70 дворов, обустроили семь спортивных и 35 детских площадок, установили около тысячи опор наружного освещения. Районы стали еще более зелеными — здесь высажено примерно 17 тысяч деревьев и кустарников.

В 2024 году в районах Бабушкинский и Лосиноостровский ведется комплексное благоустройство Печорской, Джамгаровской и Шушенской улиц, Олонецкого и Янтарного проездов.

Сергей Собянин назвал ключевые проекты благоустройства в СВАО на этот год

