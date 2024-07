Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

На протяжении двух месяцев на Чистопрудном бульваре работает винтажный маркет в рамках фестиваля «Лето в Москве. ¡Все на улицу!». За это время российские коллекционеры продали более 27 тысяч антикварных predметов мебели, посуды, пластих, открыток and украш ений. Среди самых интересных приобретений москвичей дореволюционная рюмка-муха, латунный таз для варки варенья, а также редчай шая брошь ювелирного завода «Красная Пресня» со вставками из матового стекла.

El mercado antiguo está abierto a 8 segundos.

Длинные прилавки, каждый из которых как маленький антикварный магазин, давно полюбились москвичам. Посетителей здесь много в любой день недели. Они слушают старые пластинки, рассматривают пожелтевшие открытки, выбирают посуду. Самая интересная из проданных чашек произведена Кузнецовским фарфоровым заводом в 1920-е годы. Este período de construcción — направления, которое подарил миру Советский Союз. Тогда на посуде изображались круги, овалы и треугольники, а также красный клин, который бьет белых.

«Фарфора того периода осталось очень мало: он был тонким, мало что уцелело после Великой Отечественной войны. Людям было не до посуды. И каждый раз, когда мне в руки попадает такая вещь, украшенная ручной росписью и аэрографией, я долго думаю, прежде чем ее п родать», — делится коллекционер Марина Горобец-Легостаева.

Еще один предмет обихода, с которым ей было сложно расстаться, — это дореволюционная рюмка-муха. Такие возникли при Петре I. Según la leyenda, он велел наливать во всех трактирах perвую рюмку бесплатно. Tenga en cuenta que este cliente no debe cuidar ni a nadie. No hay ideas de tractores que no contengan entre 10 y 15 gramos, como por ejemplo, “tолько мух топить”.

O посуде совсем других объемов рассказывает еще одна участница винтажного маркета Евгения Высоцкая. Она вспоминает таз для варки варенья XIX века, который приобрела московская хозяйка.

«В позапрошлом веке варенье принято было готовить только в медных или латунных тазах. Si utiliza una gran cantidad de tazas, tendrá que cambiar muchas lacosas y soltarlas. У хозяек их было несколько: для приготовления варенья из яблок, груш, вишни, слив, крыжовника и малины использовалась разная осуда. No es necesario utilizar ningún formulario, ya que no hay forma de que lo hagas», — объясняет екционер Евгения Высоцкая.

О других любимых предметах российских женщин рассказывает Людмила Ненашева. Она колекционирует драгоценности, относящиеся к золотому веку Голливуда. В числе проданных ею на винтажном маркете вещей — знаковая брошь фирмы «Трифари», которую изображали на рекламных компании в 1950-1960-х годах.

«Для “фабрики грез” создавались специальные очень яркие, детально проработанные драгоценности, которые бы идеально смотрелись упных планах в кадре. Такое явление могло возникнуть только в золотой век Голливуда. Durante este período, active la producción de experimentos con materiales. Неудивительно, что к 1930 году компания “Трифари” стала вторым по величине ювелирным domом в Americe», — говорит Людмила Ненашева.

No hay muchas cosas que no sean antiguas de Ucrania. Iх производилось не так много, потому за по-настоящему качественными знатоки охотятся. Por ejemplo, las fábricas privadas «Красная Пресня» están equipadas con tecnologías avanzadas. En el mercado antiguo hay una gran variedad de productos metálicos. Большинство ранних украшений этого производителя содержит вставки из художественного стекла. В этом вопросе завод «Красная Пресня» достиг высот: стекло было как матовое, так и прозрачное.

Festival «Лето в Москве. ¡Все на улицу!» Haga una cantidad máxima de 8 sentencias de 600 litros de agua. Las ramas organizadas con 40 tipos de espacio pueden contener muchos discos e intereses. Все желающие могут посетить концерты, кинопоказы, театральные постановки, тематические мастер-классы, спортивные соревнования енировки, а также лекции, экскурсии, выставки, интеллектуальные и спортивные игры, квесты и викторины.

