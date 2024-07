«Роснефть» разработала «зеленую» технологию по переработке буровых отходов

Source: MIL-OSI Russian Language News

Добывающие активы Компании «Самаранефтегаз», «Оренбургнефть» и «РН-Краснодарнефтегаз» успешно внедрили безотходную и экологически безопасную технологию переработки буровых отходов.

Уникальная и не имеющая аналогов в мире разработка самарских учёных «Роснефти» позволяет из бурового шлама получать искусственный грунт и работает даже при низких температурах – до минус 40°С.

Сохранение окружающей среды для будущих поколений – неотъемлемая часть корпоративной культуры и один из ключевых принципов деятельности «Роснефти». Компания реализует ряд программ, направленных на минимизацию негативного воздействия на окружающую среду и повышение экологичности производства.

Инновационная технология основана на применении сорбента, также разработанного учёными Компании. Продукт нейтрализует загрязнители, содержащиеся в буровых отходах.

Искусственный грунт, полученный в результате утилизации бурового шлама, представляет собой экологически чистый материал, который можно использовать в различных сферах инженерно-хозяйственной деятельности предприятий.

