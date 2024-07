Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

En el concurso sobre «Проведение исследований научными группами под руководством молодых учёных» победили двое представителей СПбПУ : доцент Высшей школы механики and процессов управления Алексей Лукин (proyecto «Разработка механических архитектур и исследование н елинейной динамики чувствительных элементов bio- и газоаналитических систем на базе нано- и микросистемной tecnologías») y laboratorios de biología molecular de nucleótidas Alex работы — «Выяснение молекулярных механизмов действия бактериальных SMC-подобных комплексов»).

Среди победителей конкурса «Проведение инициативных исследований молодыми учёными» — трое политехников. Старший научный сотрудник лаборатории «Синтез новых материалов and конструкций» Денис Назаров получил грант РНФ на разработку ных основ регулирования биокоррозии и биосовместимости магниевых сплавов путём нанесения мультифункциональных оксидных етодом атомно-слоевого осаждения. Fondo de estudio de microbiología molecular de laboratorio de microbiología molecular Natalia Morozovой «Локализации бе лков RecN y RecA en la llave del proceso SOS-ответа» y el robot «Conformantes de grabación RAD51» en la aplicación й физики и космических технологий Арсения Алексеева.