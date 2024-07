Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: State University of Management – Официальный сайт Государственного –

23 июля состоялось заседание президиума Совета при Президенте Российской Федерации по межнациональным отношениям под председательством заместителя руководителя Администрации Президента РФ Магомедсалама Магомедова.

Профессор кафедры государственного управления и политических технологий ГУУ, член Совета Владимир Волох принял участие в обсуждении «Актуальных вопросов государственной национальной политики Российской Федерации».

В ходе работы члены Совета подробно рассмотрели проект государственного доклада о реализации в 2023 году государственной национальной политики Российской Федерации и предложения по подготовке новой редакции Стратегии государственной национальной политики Российской Федерации на период до 2036 года.

Была дана оценка проведенной работе по выполнению государственной программы Российской Федерации «Реализация государственной национальной политики».

Магомедсалам Магомедов обратил внимание на то, что в следующем году заканчивается срок действия Стратегии государственной национальной политики и отметил, что «необходимо определить следующие национальные цели развития Российской Федерации на период до 2030 года и на перспективу до 2036 года. В рамках поручения Президента по корректировке Стратегии была проведена большая работа. Сейчас нужно подходить к обобщению и завершению работы».

Также, по мнению членов Совета, необходимо учитывать сложившуюся современную миграционную ситуацию.

Членами совета также были рассмотрены представления на соискателей премии Президента Российской Федерации за вклад в укрепление единства российской нации.

