Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

На выставке «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» представят планы развития Центрального транспортного узла (ЦТУ). Экспозицию организуют в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030».

В отдельной интерактивной зоне гости смогут узнать о реализации проекта по усовершенствованию транспортной инфраструктуры в разных регионах. На сенсорных панелях разместят информацию об инфраструктуре ЦТУ, скорости движения поездов, а также о достопримечательностях на пути их следования. Специалисты транспортного комплекса столицы расскажут об экспонатах и ответят на вопросы посетителей.

В рамках реализации проекта по развитию Центрального транспортного узла железная дорога станет основой связи между регионами. После запуска дополнительных составов до границ Московских центральных диаметров интервал движения пригородных поездов между Москвой и другими крупными городами сократится до шести раз. Нагрузка на транспортную инфраструктуру уменьшится на 20 процентов, а мобильность населения прилегающих территорий вырастет втрое.

«Мы улучшаем железнодорожное сообщение между Москвой и ближайшими областными центрами по поручению Сергея Собянина. В программе развития Центрального транспортного узла участвует 11 регионов с населением более 31 миллиона человек. На них приходится свыше 75 процентов пригородных железнодорожных перевозок страны. Значительно улучшится связь между городами, повысится транспортная мобильность и снизится нагрузка на автомобильные дороги», — сообщил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Интерактивная выставка «Станция Манеж. Московский транспорт — 2030» станет одной из флагманских площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Москва 2030». Вход на экспозицию свободный.

Москва соединит города: как столичный опыт поможет улучшению транспортных связей между регионами страны

Обратите внимание; Эта информация является необработанным контентом непосредственно из источника информации. Это точно соответствует тому, что утверждает источник, и не отражает позицию MIL-OSI или ее клиентов.

Please note; This information is raw content directly from the information source. It is accurate to what the source is stating and does not reflect the position of MIL-OSI or its clients.

https://www.mos.ru/news/item/141664073/

MIL OSI