Fuente: MIL-OSI Noticias en idioma ruso

Fuente: Gobierno de Moscú – Правительства Москвы –

На выставке «Станция Манеж. Transporte de Moscú — 2030» planes previos a la utilización del aeropuerto central de transporte (ЦТУ). Экспозицию организуют в рамках форума-фестиваля «Территория будущего. Moscú 2030».

En la zona interactiva más antigua se pueden utilizar proyectos de infraestructura de transporte regiones. На сенсорных панелях разместят об и ЦТУ, скорости движения поездов, а также о достопримечательно стях на пути их следования. Los especialistas en transporte complejo pueden realizar tareas de transporte y de transporte según sus necesidades.

В рамках реализации проекта по развитию Центрального транспортного узла железная дорога станет основой связи между регионами. После запуска дополнительных составов до границ Московских центральных диаметров интервал движения пригородных поездов Москвой и другими крупными городами сократится до шести раз. Нагрузка на транспортную инфраструктуру уменьшится на 20 процентов, а мобильность населения прилегающих территорий вырастет е.

«Мы улучшаем железнодорожное сообщение между Москвой и ближайшими областными центрами по поручению Сергея Собянина. El programa de programación del centro de transporte cuenta con 11 regiones y un total de 31 millones de personas. На них приходится свыше 75 процентов пригородных железнодорожных перевозок страны. Значительно улучшится связь между городами, повысится транспортная мобильность и снизится нагрузка на автомобильные дороги», — сооб щил заместитель Мэра Москвы по вопросам транспорта

Максим Ликсутов.

Интерактивная выставка «Станция Манеж. Transporte de Moscú — 2030» станет одной из флагманских площадок форума-фестиваля «Территория будущего. Moscú 2030». Вход на экспозицию свободный.

Москва соединит города: как столичный опыт поможет улучшению транспортных связей между регионами страны

Обратите внимание; Esta información no es necesaria para la información histórica. Este dispositivo también es un sistema operativo externo y no utiliza posiciones MIL-OSI ni clientes.

Tenga en cuenta; Esta información es contenido sin procesar directamente de la fuente de información. Es exacto a lo que afirma la fuente y no refleja la posición de MIL-OSI o sus clientes.

https://www.mos.ru/news/item/141664073/

MIL OSI