Олимпийский чемпион проведет тренировку для гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!»

Легендарная спортивная пара — фигуристы Роман Костомаров и Оксана Домнина — проведут тренировку в «Лужниках» для всех желающих. Встреча пройдет 29 июля, в 18:00 в рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!».

Спортсмены не только покажут упражнения для разминки, но и пообщаются с гостями, сделают совместные фото и раздадут автографы. Подробнее о событии можно узнать по ссылке.

В рамках фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» уже прошло несколько подобных тренировок. В них принимали участие гимнаст и олимпийский чемпион Никита Нагорный, двукратный серебряный призер Олимпийских игр и двукратная чемпионка мира и Европы Евгения Медведева, а также пауэрлифтер и мировой рекордсмен Кирилл Сарычев.

Для гостей фестиваля «Лето в Москве. Все на улицу!» в разных районах города проходят регулярные бесплатные занятия спортом. Это функциональные тренировки для улучшения физической формы, развития координации и гибкости, а также занятия йогой и танцами.

