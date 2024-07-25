На проспекте 40 лет Октября построят жилой комплекс по программе реновации

Source: MIL-OSI Russian Language News

Source: Moscow Government – Правительства Москвы –

В районе Люблино на проспекте 40 лет Октября (земельный участок 14) возведут жилой комплекс по программе реновации. Уже готов градостроительный план участка площадью 0,4 гектара.

«Проект будет реализован по принципу квартальной застройки: наличие закрытого двора с детскими и спортивными площадками, нежилые первые этажи. Общая площадь корпусов составит более 12 тысяч квадратных метров», — рассказала Юлиана Княжевская, председатель Комитета по архитектуре и градостроительству города Москвы.

Рядом с жилым комплексом развита транспортная и социальная инфраструктура. В последние годы в районе Люблино уделяют большое внимание созданию мест для отдыха и занятий спортом. Продуманная городская среда — один из главных принципов при планировании и строительстве жилья.

Программу реновации утвердили в августе 2017 года. Она касается около миллиона москвичей и предусматривает расселение 5176 домов. Только за прошлый год в столице передано под заселение 59 новостроек и обеспечено переселение свыше 47 тысяч человек. Ранее Сергей Собянин поручил увеличить темпы реализации программы реновации в два раза.

Москва — один из лидеров среди регионов по темпам и объемам строительства. За последние годы в рамках федерального проекта «Жилье» национального проекта «Жилье и городская среда» объем строительства и ввода в эксплуатацию жилых объектов в столице вырос вдвое — с трех до пяти — семи миллионов квадратных метров в год. Подробнее об этом и других национальных проектах, реализуемых в Москве, можно узнать на странице.

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https://www.mos.ru/news/item/141666073/

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